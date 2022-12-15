【消委會】氟化物漱口水含量僅牙膏15%　刺激感與殺菌效能無直接關係

▲ （消委會提供）

不少人利用漱口水保持口腔衞生，不過消委會發現，10款樣本含有防止蛀牙成分氟化物，含量只有一般牙膏的15%，單靠漱口水不足以保持腔清潔；刺激感與其殺菌效能並無直接關係，醫生提醒不要盲目追求殺菌效果，良好的清潔習慣及定期檢查，才是保持牙齒及口腔健康的最佳方法。

口臭和蛀牙帶來困擾，但消委會表示，單靠使用漱口水，未必能根治相關的口腔衛生問題。該會測試市面上32款漱口水，共有10款樣本標示含有可以防止蛀牙的氟化物。消委會稱，一般牙膏氟化物的含量約為1350至1500ppm，而普遍漱口水約為200ppm，含量僅牙膏的13%至15%，提醒消費者不應完全以漱口水替代從牙膏攝入氟化物。

消委會提到，含有殺菌成份西吡氯銨及氯己定的漱口水，可能會令牙齒染有漬斑及短暫影響味覺，但11款含有相關成份漱口水中，10款沒有作出提示，唯一一款已標示具有氯己定的「CORSODYL」，該提示只印於標籤內頁。消委會又指，含有聚維酮碘的漱口水，有可能令牙托及牙箍變色，也不適合懷孕中的婦女或患有甲狀腺疾病的人士使用，惟「必妥碘」相關警告亦只列於包裝內的說明書，消費者未必可以於選購產品時輕易查閱得到，該會促生產商改善。

漱口水用家實測中，「李施德林」及日本「MONDAHMIN」刺激度最高，即「揦」感最強。不過，消委會指，漱口水的刺激感與其殺菌效能並無直接關係，提醒消費者宜按自己的接受程度和口味來選擇漱口。

香港牙醫學會代表陳慧玲醫生表示，漱口水並不能徹底有效地滲透牙菌膜中，只是口腔護理的輔助產品，需要配合良好的清潔習慣才能達到理想的效果。

陳慧玲提醒，雖然一般漱口水都不會對牙齒及口腔造成不良影響，但亦不應盲目追求漱口水的殺菌效果，畢竟漱口水未必能夠到達口腔每一個角落，強調定期約見牙醫檢查才是保持牙齒及口腔健康的最佳做法。

她又指出，若把假牙長時間浸於漱口水中或可能會使到假牙變形、褪色或銹蝕，建議使用牙刷配合洗潔精或專用清潔片清洗假牙。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜