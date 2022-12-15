上水中心購物商場ｘ將軍澳新都城中心一期 　舉辦冬日漫遊減碳市集

▲ 將軍澳新都城中心一期

上水中心購物商場（SSC）及新都城中心一期（MCPOne）即日起至翌年1月2日，推出減碳樂遊【Wonderful X’mas 聖誕嘉年華】。

於聖誕假期MCPOne及除夕假期SSC的「冬日漫遊減碳市集」，有逾30多個人氣綠色、特色手作攤檔齊集，當中包括個人護理、精品首飾、生活雜貨和文具手作等新穎又創意實用的環保產品，綠意洋溢氣氛熱鬧，讓大家盡情享受佳節樂趣。

此外，MCPOne和SSC更精心準備嘉年華大禮「Happy Holidays! 消費賞」，於商場內消費滿指定金額即可獲贈「冬日窩心香氛禮盒」或「50元指定商戶現金券」。

單日消費總金額最高的顧客更可獲得特別大獎— Glamping 首選、超吸睛觀星波波營「牧緣田里悠然6米星空營（4人1晚）連風味碳爐燒烤晚餐」，驚喜消費獎賞跟大家共享節慶喜悅。

▲ 上水中心購物商場

多個本地人氣創意環保品牌

同時，兩大商場誠邀各位顧客在聖誕假期12月24日至27日於MCPOne或除夕假期12月31日至翌年1月2日於SSC參與「冬日漫遊減碳市集」， 集合逾30多個綠色、原創特色攤檔，售賣各式各樣創意手作、環保/源頭減廢產品。

當中包括有舊衣改造布藝飾品、家居環保蜜蠟布、再生紙造手作，天然有機護膚/美妝品，以至小朋友至愛環保畫簿及自家製木玩具等。

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