【玩具開箱】聖誕精選7大新玩具開箱　歐美大熱音響盒子+大富翁環遊世界版

▲ 聖誕精選7大新玩具開箱，包括全新歐美大熱的音響盒子tonies及大富翁環遊世界版。

在現今數碼時代，小朋友總需要透過電子產品學習，其實沒有屏幕的電子產品一樣好玩。由德國研發、在歐美大賣的Edutainment「互動型音響玩具」tonies終於到港，其設計參照了德國教育賴以成功的「聲音遊戲」，只需透過一次性Wifi設定，小朋友便可將Tonies卡通人物小伙伴放在Toniebox盒子上，即時播放該卡通人物所屬的故事、音樂或歌曲，讓小朋友進入聆聽幻想世界。

互動型音響玩具tonies

Toniebox需配合mytonies手機app使用，家長可以調整各種設定，如音量或使用權限。而Toniebox的操作簡單直接，全機只有兩個像耳朵的按鈕調整音量，如果需要播放上一段或下一段故事及歌曲，只需敲擊盒子的側面；如果要快轉，則只需傾斜故事音樂盒，猶如一個魔法盒子。

迪士尼系列小伙伴預設了超過120款來自家傳戶曉的迪士尼《魔雪奇緣》、《獅子王》、《米奇》、《反斗奇兵》等經典人物的故事與歌曲，為小朋友的學習打好基礎。此外，透過手機app更可錄製長達90分鐘內容，家長可以錄下個人化故事，即使家長不在家中，孩子也能聆聽bedtime story啦！

Toniebox入門版

售價︰$990（a、d）

Tonies小伙伴

售價︰$240（a、d）

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SCHYLLING Classic電結他

喜歡音樂的小朋友都有好多選擇，美國玩具品牌SCHYLLING推出一款Classic電結他相當有型有款，深紅色的設計像真度高，有肩帶，非常輕巧，內設多種結他獨奏聲音、鋼弦亦可彈奏，小朋友孭上這款電結他像個小小搖滾樂手！

售價︰$450（c）

*已包2粒AA電池

▲ 一家人未能去旅行，可以玩這款大富翁頂癮。（湛斯雅攝）

Monopoly大富翁︰環遊世界版

合家歡桌上遊戲「大富翁」今年推出新作「大富翁︰環遊世界版」，除了棋盤換成眾多旅遊勝地之外，更加入全新玩法，猶如玩家一齊去旅行。在棋盤上的旅遊勝地由一眾粉絲投票選出，當中香港區代表由「維多利亞港」大熱勝出。

旅行時大家都愛收集紀念印章，故今次大富翁加入了有關意念，將棋子變身連墨印章，當玩家停留在旅行目標地點時，便可在該格上蓋印到此一遊，而棋盤是可重複蓋印的遊戲板，玩完即可用布擦拭乾淨。此外，「旅遊勝地卡」背有一些關於該地方的知識，玩家可從中了解各大旅遊勝地。「旅行日記卡」則取代原有的公益福利卡，內容也變成旅途中可能遇到的大小驚喜。

售價︰$249.9（a）

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銷售點︰

（a）玩具“反”斗城

（b）LEGO專門店

（c）LOG-ON

（d）J SELECT

另外4款玩具包括LEGO、PlayDoh，即睇【上一頁】

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記者︰林綺玲