【強制檢測】22處納強檢　荃灣環宇海灣、沙田帝堡城、屯門龍門居等上榜【附名單】

▲ 22處納強檢，荃灣環宇海灣、沙田帝堡城、屯門龍門居等上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月9至12月15日間，曾身處22個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月16或12月17進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

牛頭角彩霞邨彩星樓

將軍澳健明邨明星樓

將軍澳南豐廣場 1 座

觀塘鯉安苑鯉欣閣

沙田穗禾苑詠興閣

上水太平邨平治樓

荃灣環宇海灣 7 座

土瓜灣樂民新村樂基樓 B 座

柴灣康翠臺 6 座

長沙灣凱樂苑凱旭閣

粉嶺榮福中心 4 座

大圍雲疊花園 3 座

馬鞍山翠擁華庭 15 座

馬鞍山富安花園 14 座

鴨脷洲漁安苑瑚安閣

沙田帝堡城 6 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

屯門富健花園 5 座

沙田水泉澳邨修泉樓

馬鞍山海典灣 1 座

馬鞍山海典灣 6 座

屯門龍門居 5 座

屯門龍門居 6 座

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責任編輯：李榮忠