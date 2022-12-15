【強制檢測】22處納強檢 荃灣環宇海灣、沙田帝堡城、馬鞍山翠擁華庭、將軍澳南豐廣場、屯門龍門居等上榜【附名單】
社會 19:26 2022/12/15
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月9至12月15日間，曾身處22個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月16或12月17進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 牛頭角彩霞邨彩星樓
- 將軍澳健明邨明星樓
- 將軍澳南豐廣場 1 座
- 觀塘鯉安苑鯉欣閣
- 沙田穗禾苑詠興閣
- 上水太平邨平治樓
- 荃灣環宇海灣 7 座
- 土瓜灣樂民新村樂基樓 B 座
- 柴灣康翠臺 6 座
- 長沙灣凱樂苑凱旭閣
- 粉嶺榮福中心 4 座
- 大圍雲疊花園 3 座
- 馬鞍山翠擁華庭 15 座
- 馬鞍山富安花園 14 座
- 鴨脷洲漁安苑瑚安閣
- 沙田帝堡城 6 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 屯門富健花園 5 座
- 沙田水泉澳邨修泉樓
- 馬鞍山海典灣 1 座
- 馬鞍山海典灣 6 座
- 屯門龍門居 5 座
- 屯門龍門居 6 座
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：李榮忠