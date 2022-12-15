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【強制檢測】22處納強檢　荃灣環宇海灣、沙田帝堡城、馬鞍山翠擁華庭、將軍澳南豐廣場、屯門龍門居等上榜【附名單】

社會 19:26 2022/12/15

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22處納強檢，荃灣環宇海灣、沙田帝堡城、屯門龍門居等上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月9至12月15日間，曾身處22個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月16或12月17進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 牛頭角彩霞邨彩星樓
  • 將軍澳健明邨明星樓
  • 將軍澳南豐廣場 1 座
  • 觀塘鯉安苑鯉欣閣
  • 沙田穗禾苑詠興閣
  • 上水太平邨平治樓
  • 荃灣環宇海灣 7 座
  • 土瓜灣樂民新村樂基樓 B 座
  • 柴灣康翠臺 6 座
  • 長沙灣凱樂苑凱旭閣
  • 粉嶺榮福中心 4 座
  • 大圍雲疊花園 3 座
  • 馬鞍山翠擁華庭 15 座
  • 馬鞍山富安花園 14 座
  • 鴨脷洲漁安苑瑚安閣
  • 沙田帝堡城 6 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 屯門富健花園 5 座
  • 沙田水泉澳邨修泉樓
  • 馬鞍山海典灣 1 座
  • 馬鞍山海典灣 6 座
  • 屯門龍門居 5 座
  • 屯門龍門居 6 座

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責任編輯：李榮忠

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