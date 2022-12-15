【教師專業操守指引】蔡若蓮：操守指引非要求教師做「聖人」　仍有很大空間選取教材

▲ 教育局局長蔡若蓮（中）形容指引下教師仍有很大空間選取教材。（林宇翔攝）

教師專業操守備受社會關注，教育局今日（15日）公布《教師專業操守指引》，列出8大準則，詳列72項「應該」及「不應」行為，要求教師正確理解國安法、自覺維護國家安全、舉報校內潛在違法情況，以及謹慎運用社交平台等。教育局局長蔡若蓮表示，指引目的是清晰說明教師應有專業操守及行為規範，否認「紅線」由教育局「任劃」，她相信「老師應該全部做到」，形容局方並非要求教師做「聖人」，又認為教師仍有很大專業空間教書，例如無明言禁止教師在課堂上提及內地「白紙遊行」，但強調選材要配合課程。

教師專業操守指引由教育局制訂，經考慮本港現行法例、參考教師專業發展相關文件，及不同國家和地區教師專業標準，指引歸納出8項教師應有的專業及個人道德與操守，分別為：「專業信念」、「恪守法治」、「以身作則」、「廉潔公正」、「盡忠職守」、「關愛學生」、「尊重私隱」和「維護專業」。

指引亦按各準則共詳列40項「應該」和32項「不應」做的行為，例如在收到涉及違法違規或違反社會普遍接受的道德標準的資訊，或發現校園內有任何潛在違法違規時，應適當地向學校管理層、警方或有關部門舉報及處理；謹慎運用及妥善管理社交網絡平台，並就個人在社交網絡平台上 發布及轉載的訊息負責等。

教育局蔡若蓮今日受訪時表示，指引並非新事物，而是更清晰地整理歸納相關法例及教師要求，教育局亦會參考指引處理現有個案。指引附上11宗教師投訴成立個案，其中1名教師因曾經在社交平台發布「大量粗言穢語和侮辱他人的言論」，該帖文流出「朋友圈」，流傳至家長和學生之間，最終獲發譴責信。蔡若蓮指，教師社交平台，師生、校長及辦學團體等都有機會看到，「唔好以為社交平台係自己嘅私人空間，一言一行都展示住教師嘅價值觀。」

指引亦指教師不應「因個人的立場而選取並不符合教育局及相關指引的教材，向學生灌輸個人偏頗的觀念」，個案包括早前公布反修例事件期間成立的多宗個案，例如有官校教師「持續採用大量偏頗的教材教授高中通識教育科」，以及有小學教師在初小常識科有關中國歷史的課堂上「多次講授失實的教學內容」，兩人最終均被釘牌（即取消教師註冊）。

對於教師應如何教六四事件及反修例事件，蔡若蓮稱「任何一個受過訓嘅老師都知道」；至於早前本港有人仿傚內地人手持「白紙」聚集默站示威，曾被保安局局長鄧炳強形容是「再次顏色革命雛形」，蔡若蓮稱教師「唔可以話有日好嬲拎住張白紙入去講」，強調選取教材應配合教學目標及學生能力，「我有無話白紙唔講得」。

參考90年代由多個教育團體共同制訂的《香港教育專業守則》，指「當公眾意見分歧時，應教導學生尊重不同的立場和觀點」，蔡若蓮不認為新指引出現「倒退」，強調教師選取教材仍有「好大專業空間」，「唔係拎住教育局教材就得」，她借「食辣」比喻教學要均衡廣闊學習：「我鍾意食辣啲得唔得？得，但無理由成兜都係辣嘢，對學生健康構成影響。」

被問到是否擔心會有家長、學生「逐項剔」教師做到的項目，構成壓力，蔡若蓮形容指引內容是合情合理：

應該做嗰啲，老師應該全部做到，唔係叫佢（老師）飛天循地。

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記者：馮琪雅