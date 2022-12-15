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【人才流失】護士流失率續增達10.7%　范鴻齡稱暫有10人回流強調人才「一個都要搶」

社會 19:29 2022/12/15

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護士流失率續增達10.7%惟10人回流，范鴻齡：人才「一個都要搶」。（陳靜儀攝）

醫管局今（15日）舉行大會，公布最新公院醫護流失數字。眾多職系當中，護士的流失率繼續增加，去年10月至今流失率達10.7%，較7月的流失率增加0.6個百分點。護士人數為2萬9,550，護士人數輕微減少80人。

至於醫生人手方面，去年10月至今醫生流失率為8.1%，較7月時候的8.3％有輕微下調。醫生人數為6,657位。

醫管局主席范鴻齡表示，挽留退休人才的計劃實施良好，其中2022-23年退休的醫生有85%獲挽留，退休護士就有56%獲挽留，但未有正面回應留任時期的長度。

范鴻齡表示，暫有10名離開香港的護士欲返回香港執業，形容這是一個喜訊。他坦言，不知道醫護回港的趨勢，但隨著香港逐步穩定，疫情之路放寬，「復常之路不遠」。范鴻齡亦提到，紐西蘭及全球不少地方正搶人才，未來會繼續努力，寸土必爭搶人才，「目標是一個都要搶」，希望逐步改善醫護流失情況。

另外，當局公布策略重點項目進度報告，其中伊利沙伯醫院，兒童醫院以及北大嶼山醫院均因為人手短缺，部份項目需延遲。

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記者：陳展棋

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