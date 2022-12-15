【國歌風波】有人將棒球港隊奏國歌片段改成反修例歌曲　棒總已報案並予以強烈譴責

▲ 有人將棒球港隊奏國歌片段改成反修例歌曲，棒總已報案並予以強烈譴責。（Youtube影片截圖）

香港棒球總會今日（15日）發表嚴正聲明，發現有人將香港男子棒球代表隊於2010年一條出賽片段，將影片中原有的《義勇軍進行曲》改成反修例歌曲，棒總對事件予以強烈譴責。

棒總指，有人於2022年11月14日在YouTube上載一段影片，片中修改了香港男子棒球代表隊於2010年在台灣參加第十七屆洲際盃棒球賽時，中華隊對香港隊比賽前列隊播放的中華人民共和國國歌，將《義勇軍進行曲》改成反修例歌曲。

棒總於12月13日接獲消息，隨即將事件向港協暨奧委會﹑康文署﹑世界棒壘球總會﹑亞洲棒球總會及洲際盃主辦單位中華民國棒球協會呈報。同時，棒總按港協暨奧委會指示，棒總已於12月13日向警方求助並於12月14日向警方提供進一步資料協助調查。

棒總對事件予以強烈譴責。

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責任編輯：李榮忠