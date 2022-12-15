【聖誕樹回收】「綠在區區」只回收2米以下聖誕樹　環團籲冷靜消費

▲ 宜家家居推出50元一棵聖誕真樹大特價，吸引不少市民搶購。（林宇翔攝）

宜家家居推出聖誕樹大特價，今日（15日）在社交平台表示，原價999元、高1.5米，以及原價1,299元、高2米的高加索冷杉聖誕樹，劃一劈價至50元，整個下午吸引大量市民搶購。不過環團指出，市民歡渡佳節同時，亦應冷靜消費，當聖誕節過後，大量聖誕樹恐成即棄垃圾，雖然「綠在區區」及屯門Y‧Park都會接收聖誕樹，但減少節日垃圾，應該「停一停，諗一諗」。

近日花墟都有售聖誕樹，而不少市民今午都在討論宜家家居割價促銷50元聖誕樹，認為相當「抵玩」。不過，香港居住環境狹窄，聖誕節過後，這些平價聖誕樹的下場，亦可以想像得到。

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環團「綠惜地球」環境事務總監朱漢強表示，不是反對市民買聖誕樹普天同慶，但購買同時要考慮自己日後如何處理聖誕樹？例如家中是否有空間儲存？這些真聖誕樹是否可以保存幾年？如果無位置存放，最終是否要棄置？而棄置又是否知道有甚麼處理方法？不要到最後貪便宜，「最後人類過節，地球埋單。」

他指出，首先２米高的聖誕樹，家中樓底是否夠高？私家車送回家是否塞得落，還是要召車送回家？有可能要鋸短棵樹。

其次是，當節日後安排回收，環保署每年都有透過承辦商回收天然聖誕樹【按此】，再造成有用物料，包括11個「綠在區區」、4個垃圾收集站，以及屯門曾咀的Y‧PARK【林‧區】，今年聖誕後的收集日子為明年1月4至8日，而運送聖誕樹前，要將塑膠底座、燈飾及裝飾膠帶移除。如在收集日期過後仍有聖誕樹想回收棄置，可在明年1月9至13日、16至21日的辦公時間內，送至Y‧PARK的中央收集站。

不過朱漢強提醒，雖然「綠在區區」回收聖誕樹，但只限2米之內；而「送到山旮旯的Y-Park，油費分分鐘貴過買樹錢。」

現時仍未有垃圾徵費，他說，即使已開始徵收都未必有減廢作用，「如果當垃圾丟掉，都係算大件垃圾，埋單11蚊棄置費，誰在意？」

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他說，雖然有人話，若市民不買聖誕樹，最終商家都會將聖誕樹棄置，「奈何香港缺化作春泥再護花的下游安置，垃圾問題便難解了。」



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記者：吳雋妍