【甲型流感】英國返港13歲女童危殆　疑感染甲型流感併發重症

▲ 13歲女童感染甲型流感併發重症，現時情況危殆。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（15日）正調查一宗兒童懷疑感染甲型流感嚴重個案，患病女童現時情況危殆，並入住瑪麗醫院接受治療。防護中心提醒市民提高警覺，預防流感。

該宗懷疑個案涉及一名過往健康良好的13歲女童，潛伏期內曾前往英國，她於12月9日在英國期間開始出現咳嗽、有痰、喉嚨痛和發燒，12月10日返港，12月11日出現面部腫脹及噁心。她12月12日亦出現神智不清，同日被帶往港怡醫院和瑪麗醫院急症室求醫，並入住瑪麗醫院接受治療。

病人的鼻咽拭子樣本和血液樣本經化驗後，分別對甲型流感（H1）病毒和甲型鏈球菌呈陽性反應。病人現時情況危殆。初步臨床診斷未排除病情與感染甲型流感併發休克有關，進一步化驗正在進行中。

衞生防護中心發言人指，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。

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責任編輯：李榮忠