【人才培訓】恒大推榮譽學院培訓未來領袖　首屆學生稱過程中發掘自身長處

▲ 香港恒生大學2020年推出「榮譽學院」，首屆學生即將畢業。（陳國峰攝）

香港恒生大學近年推出「榮譽學院」，現為校內53名尖子生提供多項資源，培訓他們成為有遠見、有承擔的未來領袖。學院首屆學生說，過程中發掘到自己長處，亦認清未來就業方向。榮譽學院院長形容首屆學生「超額完成」，有信心他們未來就業十分順利。

正於恒大金融及銀行學工商管理學士課程就讀4年級、榮譽學院首屆學生吳思穎，當年因中學文憑試失手，考進非其首選的恒大，雖然感到不知所措，但抱着「大學咩都要試吓」的心態參加榮譽學院後，反而有意外收穫。她指，過程中逐漸發掘到自己在演講方面的才能，又透過實習計劃，加深自己對不同職業的了解。

吳思穎曾經到律政司實習、跟隨教授進行獨立研究，又曾主持校內活動，亦參與創業比賽，更從其「星級導師」、前行政會議召集人林煥光身上獲得很多有關生涯規劃、人生的寶貴意見。她認為，參加榮譽學院讓她得到很多獨一無二的機會，亦在不同活動中培養出時間管理、與人溝通的技巧。她稱，雖未能考進八大，但同樣獲得追尋理想、發揮才能的空間：「可能同其他人嘅起點有啲唔同，但無論去到邊個地方都一樣，都可以追尋自己想做嘅嘢；機會邊度都有，係差踏出第一步嘅勇氣。」

▲ 榮譽學院首屆學生張芯鳳（左）、鄧嘉豪、吳思穎（右）。（陳國峰攝）

同樣參與榮譽學院的鄧嘉豪同樣發掘到自己的長處，他指相比起其他院校，恒大的優勢是師生之間的關係更緊密，「大家係互相支持大家。」以他在榮譽學院的經驗為例，他們曾向老師提議增加到社區服務的機會，隨即獲校方牽頭與社區組織合作。鄧嘉豪亦因此有機會到社企實習，找到為社會服務的志向。另一名學生張芯鳳說，榮譽學院讓她有機會培訓其領導技巧，亦可就其感興趣的範疇籌備活動，不同項目對她的生活上、生涯規劃上都很有啟發。

恒大2020年推出「榮譽學院」，每年全校2年級生中，約20名學生會成為榮譽學院學生。榮譽學院院長符可瑩說，本港各大專院校都有不同的領袖培訓計劃，而恒大的榮譽學院，能發揮該校師生有緊密聯繫的特色。她稱，校方期望培養出有遠見、有承擔、學術水平上高潛質的未來領袖，「呢班都係恒大嘅高材生。」

她指出，進入榮譽學院要經嚴格的篩選流程，包括考慮學生是否願意投入、溝通技巧、成熟程度等。而要成為榮譽學院畢業生，除學業成績要維持CGPA3.3或以上，亦要進行額外的課程、實習、研討會及工作坊，並完成獨立研究。她形容首屆學生 「超額完成」：「未畢業都見到佢哋有好多成就，我已經好安慰。」她說，這批學生主動性強，「佢哋一定搵到工，我好有信心」

符可瑩又指，校方將加強海外交流元素，包括於明年1月帶領學生到新加坡與當地大學生交流；亦將資助8位同學到世界各地的頂尖大學交流。

▲ 榮譽學院院長符可瑩。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴