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【人手流失】 3個公院計晝因人手流失延誤　一間醫院增ICU病床目標料延誤近2年

社會 21:06 2022/12/15

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醫管局行政總裁高拔陛指，新入職的同事需時培訓，令公立醫院目標受到延遲。 (陳靜儀攝)

醫管局於今日(15日)大會中，公布策略重點項目的進度。其中目標於第3季度完成的9個機構計晝目標、以及15個聯網計晝目標中，各有4個項目目標延期。總計8個延誤的目標中，有5個項目延期，當中2間醫院的項目同屬機構及聯網目標。

同屬機構及聯網目標的伊利沙伯醫院，目標於2021年第1季增設1張深切治療部病床，以及2張加護病房病床。由於深切治療部嚴重缺乏有經驗的護士人手，該院增設的1張深切治療部病床，需延至2023年第一季。另外2張加護病床於今年6月已增設。

另一個同屬機構及聯網目標的為兒童醫院計晝。當中，今年第3季原本擬增設1張急症手術病床，由於兒童骨科遷至兒童醫院，有關手術病床需延遲一個季度。由於需待護士完成培訓，增加6個周未緊急手術節數，同需由今年第3季，延至今年第4季。北大嶼山醫院目標於2019年第4季開展婦科及兒科專科門診的服務，並增加5個手術室節數。由於人手短缺，尚餘2個待增加的手術室節數預訂於2022年第4季完成。

醫管局行政總裁高拔陛表示，過去一段時間手術室護士流失較嚴重，但透過再招聘計晝已有補充，但新入職的同事需時培訓，令目標受到延遲。高拔陛指，除了人手流失下，年初新冠疫情較嚴重，亦令培訓受影響，正用不同方法將影響減低。

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記者:陳展棋

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