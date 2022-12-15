【人手流失】 僅2名醫生透過特別註冊任職公院 大部分申請不符合香港永久居民資格要求

▲ 范鴻齡表示，將進行大規模海外招聘，希望增加人手。(陳靜儀攝)

海外醫生計晝目前批出2輪認可資格名單，共有50間院校獲承認。不過醫管局表示，醫管局主席范鴻齡表示，透過有限度註冊及特別註冊途徑來港執業的非本地培訓醫生，兩項計劃的進度並不理想，其中醫管局現職醫生中，48名為有限度註冊，2名為特別註冊。范鴻齡表示，將進行大規模海外招聘，希望增加人手。

范鴻齡表示，有限度註冊近期申請成功率很少，目前只有約5宗申請書正在協商，估計可能因香港過去一段時間「封關」，來港工作的人興趣不大。特別註冊方面，范鴻齡說，共收到65份申請，大部分不符合條例要求，並非香港永久居民，只有12份符合要求，當中醫管局向9人發出聘書，但未知多少人願意來港。

范鴻齡表示，醫護除了移民外，一大部分原因是前往私家醫院，挽留如果涉及加薪則難以做到，其中首期買樓計晝或對同事有吸引力，會不斷研究措施。對於特別註冊僅2人任職，范鴻齡表示，「大部分睇漏香港永久居民一條，但是條例訂明，醫管局無能為力。」范鴻齡說，隨著香港放寬防疫措施，醫管局將進行大規模海外招聘，將與特區政府海外辦事處和海外醫學院聯繫，亦會派隊到海外進行招聘，希望明年初開始。

至於大灣區交流計晝方面，范鴻齡表示，廣東省衞健委已提交首批12名醫生的提名名單，待醫委會通過審批即可來港；高拔陞指，初步會安排來自相關醫生到與新冠有關的專科工作，如內科、重症等，護士則會到急診、老人科等，相信會分布不同醫院。

至於大灣區護士計晝來港的70名護士，由於無需註冊程序，預料於農曆新年後抵港。大灣區中醫計晝中，2名中醫已經抵港，第3位由內地疫情尚未抵港，希望未來第1季可以來。至於餘下的放射師等職系，由於需有關機構批准有限度註冊，暫未有時間表。

被問到內地正面對新一波疫情，會否影響大灣區交流計晝。范鴻齡指，內地承諾的「全部都做到」。他亦指，來港的醫護均身居要職，因此只能難以逗留較長年份，不過能透過輪換制度長期提供人手。

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記者：陳展棋