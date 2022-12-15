【教師專業操守指引】工會盼增加業內人士參與處理投訴　提高透明度

▲ 工會盼教育局增加業內人士參與度，提高透明度。（林宇翔攝）

今年5月停止運作、主要由業內人士組成的諮詢組織「教育人員專業操守議會」，過去亦曾處理不少教師投訴個案，嚴重個案會轉介教育局。惟現時僅由教育局處理相關投訴，有工會盼教育局增加業內人士參與度，提高透明度。

投訴個案 現僅由教局處理

教育工作者工會主席黃建豪表示，現時由教育局處理投訴機制，業界參與少，首輪處理投訴的內部專責小組，全由教育局首長級人員組成，或未必了解最新的教育界生態，認為組成方法值得商榷，盼教工會及教聯會也可有更多機會，參與相關小組或上訴委員團。

黃建豪強調，有教育同工積極支持教育局推出新推引，相信有助提升教師專業地位，但他擔心部分內容恐引來學校管理層「上綱上綫」，「例如『自覺』維護國安同『積極』推廣國民教育係形容詞，學校會唔會話我唔夠積極？」

他認為部分字句亦太精細，例如要求教師被控以任何罪行或接受刑事調查，應即時向學校申報或在「合理切實可行範圍內」盡快通知學校，「不清楚與工作無關的衝紅燈、不小心駕駛等意外須否即時申報。」

倡設法定專業組織 提供意見

中學校長會主席連鎮邦指，教師不應使用偏頗教材及注意網上言論等內容，學界前綫也不陌生，相信整合重點成8大原則，有助學校掌握處理投訴方法。惟他亦關注投訴個案全交由局方處理的做法，倡成立具法定地位的教育專業管理組織，由教師、學界、家長、教育局和社會人士代表組成，讓當局廣納前綫意見改善處理投訴機制。

由多個教育團體共同制定的《香港教育專業守則》已沿用多年，守則列明因「公正原則」不應處理匿名投訴；教育局局長蔡若蓮昨稱，局方過去一般不會處理匿名投訴，但如涉及學生安全，以及性騷擾和違法行為等指控，局方會視乎嚴重程度處理，甚或主動調查經媒體廣泛報道的個案，強調教育局不會鼓勵「篤灰文化」。

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記者：馮琪雅