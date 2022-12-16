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【防騙宣傳】警隊製《提子動畫廊》繪本　派500間小學教學生提防騙子

社會 04:00 2022/12/16

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近年詐騙案顯著上升，為培養小朋友防騙意識，避免成為騙案受害者，警方推出由防騙吉祥物「提子」為主題的《提子動畫廊》繪本，派發予全港500多間小學作為教材，讓校方有多一個生動有趣的渠道教授防騙信息。

電視兒童節目　播放動畫

警務處公共關係部今年7月起，安排以提子為主角的動畫《提子動畫廊》在電視兒童節目內播放，並以此製作成一套5本的實體畫冊，包含5個故事︰假冒官員電話騙案、網購騙案、網戀騙案、電郵騙案，及投資騙案，希望小朋友可以從中學習，引起他們學習防騙知識的興趣。

警方又在今年度委任47名高小學生成為「提子大使」，把防騙信息及資訊帶到學校及社區，培養青少年成為奉公守法的好學生。警隊在今年10月引入「防騙獎勵卡」，小朋友只要掃描卡背面的QR Code，就能觀看5條《提子動畫廊》 短片，學習動畫內的內容。

《提子動畫廊》繪本將於今日上載到警務處、教育局網頁、及少年警訊應用程式，供有興趣的市民參閱或下載。

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