【周末更凍】天文台：料新界明晚始跌至9度　山上高至強風至烈風程度會更凍

▲ (馮漢柱攝)

天文台今日（16日）表示，今日密雲，有幾陣雨。晚上北風增強，市區氣溫下降至14度左右，新界會再低兩三度。預告明天氣溫將降至10至14度，星期日及星期一進一步跌至約9度。

天文台署理高級科學主任林學賢表示，今天稍後將發出寒冷天氣警告。他指一股強烈冬季季候風今晚將抵達廣東沿岸地區，預料明天氣溫將降至10至14度，到周日及周一，市區氣溫將進一步降至9度左右，新界再低幾度。提醒市民天氣凍加上大風，會令人更易感覺到寒冷，周末同日如有行山或單車活動，就要更加小心保暖，星期日及星期一或晴朗，午間氣溫或回升。

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天文台預測今日本港地區密雲，有幾陣雨，天氣清涼。日間氣溫徘徊在17度左右。吹和緩北至東北風。晚上北風增強，市區氣溫下降至14度左右，新界再低兩三度。展望周末期間天氣顯著轉冷，風勢頗大，漸轉天晴。星期日及星期一市區氣溫降至9度，新界再低幾度。

根據9天天氣預報，明天天氣顯著轉冷。部分時間有陽光及乾燥，日間氣溫10至14度。周日天氣寒冷，天晴，日間非常乾燥，氣溫9至13度。下周一天氣寒冷，天晴，日間非常乾燥，氣溫9至15度。

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責任編輯：余思嵐

