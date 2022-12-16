【明日戰記】天下一電影票房突破8300萬　古天樂談港產片：是時候探索新事物

▲ 古天樂接受外媒訪問。

由古天樂投資、身兼監製及主演的港產電影《明日戰記》於上周宣布香港票房突破8300萬，《明日戰記》亦於本月初在串流平台Netflix上架，首兩天的流量數目為全球第五名及全港第一名，成績不俗。

古天樂接受國際媒體《Deadline Hollywood》訪問，談及港產片並指本地年輕人對港產動作片不感興趣。

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未迎合年輕人口味

報導指古天樂於過去多年未有對外公布自己是天下一電影公司的投資者，縱然這是電影業界內的秘密，他不希望其星途會對電影公司有任何影響。

天下一製作的電影《馬達・蓮娜》、《媽媽的神奇小子》等大受觀眾歡迎，而電影公司亦正製作《尋秦記》及《惡人當道》等電影，令不少易迷十分期待。

不過他表示：「現時有需要在本地找尋更多合適的人才，過往的電影業發展得很成功，但卻一直未能迎合本地年輕人的口味。他們對港產動作片及罪惡片不感興趣，因此我希望能製作更多貼近他們生活及經歷的電影。」

古天樂又指：「希望公司未來能參與荷里活及泛亞製作，為本地動畫注入新技術。」

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本地動畫揚威海外

其實，天下一去年與哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）合作，推出動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. the Machines) 及《VIVO》。

當中《一家人大戰機械人》更在被視為「動畫界奧斯卡」的安妮獎（Annie Awards）內橫掃8個大獎，令本地動畫揚威海外。

香港電影低潮已過

古仔表示有興趣發展拍攝涉虛擬實景與人工智能技術的影片：「香港目前未有虛擬場景舞台，這技術可以為科幻片帶來新可能。我們想探索不止於科幻題材，還有技術本身。」他進一步指在香港建虛擬場景舞台成本不化算，但可以飛到美國或澳洲拍攝。

大製作外，同時製作較小規模的電影以發掘新編導及演員人才，表示：「香港現在好需要發掘新編導人才，因為我們電影工業以往雖然好輝煌，但沒有迎合年輕一代本土觀眾嘅口味。」

他指，新一代對曾經令港片國際知名的動作及警匪類型片沒太大興趣：「所以我們想開始發展貼近佢哋生活模式同經驗嘅電影。」

否極泰來，古仔認為香港電影業去到最低谷後，現在開始反彈：「香港電影剛剛歷盡低潮期並已重新反彈，所以現在是最佳時機去探索及嘗試新事物，我們不可以一直只老調重彈。」

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