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【保暖大法】窗貼泡泡紙門縫塞防撞棉　移英港人教路平價保暖室內升3°C

親子 10:46 2022/12/16

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有移英港人教平價保暖方法，令室內升3°C。

近日本港天氣寒冷，天文台預料周末氣溫進一步驟降，市區跌至最低9度，新界打鼓嶺更有機會只得5度低溫。留家避寒除了開暖爐，原來還有一種廉價實用的方法，令室內溫度提升最少3度。

有移英港人近日在facebook群組「香港人移民英國資訊分享」中表示，自己所住地方的EPC（能源性能證書）評級低，隔熱效能不夠高，上網搜尋資料發現，原來在屋內貼泡泡紙可提升室內溫度，並達至保溫效果。

最新影片：

事主表示，只要在玻璃窗噴水後，再貼上泡泡紙即可，做法簡單，而且保暖效果顯著，

之前會感覺到啲寒氣由玻璃滲出嚟，而家就冇囉。

不少網民都大讚事主做法聰明，但提醒要留意泡泡紙和玻璃窗之間不能有空隙，有人則分享在門縫塞入防撞棉，也有保暖效果。

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過往台灣電視節目《一袋女王》中，來賓余皓然亦介紹過泡泡紙保暖法，更譽為「禦寒神器」，她指出，這是一位嫁到南韓的朋友告訴她的奇招，這位朋友指這個禦寒方法在南韓很流行。她實測後發現︰

原本暖爐要開到強才能禦寒，但貼了這個，暖氣只需要開到中的程度就會很暖了！

泡泡紙保暖法

材料

1. 泡泡紙

2. 噴水壺

3. 剪刀

4. 膠紙

做法

1. 量度窗戶大小後，用剪刀剪出適當大小的泡泡紙

2. 用噴水壺噴濕窗戶

3. 將泡泡紙平面的一方貼上窗戶，再用膠紙封實縫隙

由於玻璃是傳導體，而泡泡紙為膠製，是絕緣體，可以減慢熱力傳遞，而且一個個小氣泡結構，形成真空層，所以可以令外面的冷空氣透過玻璃傳入室內的速度減慢，阻隔冷空氣傳入，令屋內溫度提升最少3度。

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責任編輯︰王明芳

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