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【交通意外】東涌巴士與兩貨車相撞　至少2人不治10人受傷

社會 10:02 2022/12/16

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現場有一輛龍運巴士與一輛重5.5噸的貨車、以及一輛輕貨相撞。

東涌發生嚴重交通意外。警方指，現場有一輛龍運巴士與一輛重5.5噸的貨車、以及一輛輕貨相撞，至少2人不治，10人受傷。

現場消息指，死者包括一名64歲輕貨司機。現場龍運巴士及貨車車頭均嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，輕貨車尾被撞至變形。至少有3人被困車底。

運輸署表示，因交通意外，裕東路（往北大嶼山醫院方向）近東涌東交匯處的全線現已封閉。同時，東涌東交匯處的部分行車線現已封閉。

龍運巴士發言人表示，龍運一輛E36A路線巴士在東涌交匯處附近發生交通意外。現場初步消息指，有工程人員不幸身亡及受傷，龍運感到非常難過，對死者和家屬致以深切哀悼和慰問，龍運會向傷者及家屬提供適切協助。意外中，有多名巴士乘客受傷送院治理。龍運十分關注事件，已派職員到現場及醫院了解情況，慰問傷者及死者家屬。龍運會全力配合警方調查意外原因。

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記者：黃穎津、黃傑偉

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