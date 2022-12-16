【移民他鄉】年初賣港樓移民換兩間大屋 家人患病最後心力交瘁回港

你的二○二二年是怎樣過的？我感覺就是糊里糊塗就走到了年尾。

年頭時，身邊統統是富豪，隨便抓個年輕人都話Bitcoin賺到盤滿砵滿；然而，一個不小心，年尾賣錶又賣袋，霎時一地雞毛。

年中時，英國首相仍叫約翰遜，年尾就換成了辛偉誠。喔！不好意思，忘記了中間還閃現過一位做了個幾月的女首相卓慧思。

好端端年初辛辛苦苦供的那層樓，來到年尾，樓價跌了三成，身家縮晒水。

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忽然想起年初曾有高人指點：「甚麼都不要做！」退休那位高興得拍手掌，大呼：「唔使做！」結果，「真的唔做好過做」，投資統統損手爛腳。

回看上季拍賣市場，仍算成績斐然；惟不過半年，流拍珠寶、手袋一大堆，一、兩口價就扑錘的拍品比比皆是，令人痛心（除了執到平貨的買家）。

年初移民去外國的朋友，賣田賣地，心想一去不回頭。誰知生活艱難，出人意表，用香港一層樓換外地兩間大屋，以為可以收租度日，誰知計來計去，無甚收入不特止，忽然家中老人患病，要等上半年才可以就診，實在一言難盡，心力交瘁，連跑帶跳地回來了。一切事情都發生在二○二二年。

甚麼虛擬貨幣、NFT、元宇宙，還未搞得好清楚該如何進場便經已爆煲，多少人在門外抹一額汗，互相恭喜，聽從高人指導，來年仍要保保守守。

聖誕鐘聲響起，快要跟二○二二年道別，好好壞壞，將成過去。在這裏祝福大家，聖誕快樂，身體健康，平安喜樂，無事即好事。

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