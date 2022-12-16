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【住屋問題】$5000租80呎劏房貪返學近　港大內地博士生僅能45度開門

親子 11:20 2022/12/16

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一名港大內地博士生分享，以$5000租住的80呎劏房環境。

香港樓價高昂，租金不菲。有內地來港讀書的大學生會選擇租樓，不過愈近大學的單位一般較貴租。一名香港大學內地博士生近日在社交平台分享，她在港以$5000租住的80呎劏房環境，最令人驚訝的是她只能約45度開房門，內部環境擠迫，引起網民熱議。

最新影片︰

內部環境一目了然

該名港大內地博士生於「小紅書」發布一段約1分鐘的影片，以「5000港幣租的8平米小窩」為題，介紹她在港租住的「窩居」。從影片可見，她打開房門約45度進內，靠近門兩邊分別有兩個架，一邊放有水煲、膠水樽、碗碟、廚具、餐具等，下面有一部洗衣機。而另一邊既是鞋架，上面又放有食品、雜物等。

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入內有一張床、一張書枱及椅子，書枱上除了有一部手提電腦外，還擺放了一些護膚品、化妝品、生活用品等。床尾有衣櫃，也有一個小書架可以擺放書本等東西。反而廁所看來頗整齊，備有座廁、熱水爐、洗手盆等。這個房間小，基本上可以一目了然。

不少網民對房間的擠迫程度表示驚訝，見識到香港何謂寸土尺金。有網民直指，「你被騙了，這房只值$3000，不要懶去找房子」，可是招來其他人反駁，表示「在香港3千塊是不可能租到房的」、「5000這樣差不多的，你要看地段」、「5000你租到這個房在香港其實算可以了」。

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學校附近租金貴

對於有網民質疑租金太貴，博士生解釋地理位置是影響租金的其中一個重要因素︰

這是學校附近，所以價格貴。香港肯定有比我租的房子便宜的，但是為了上學方便，就租貴一點的啦。

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責任編輯︰王明芳

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