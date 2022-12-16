  • 17°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 13:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬千星輝頒獎典禮2022】姚子羚獲曾志偉器重？　解釋與獎門人齊現身新加坡原因

娛樂 11:38 2022/12/16

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

姚子羚獲曾志偉器重？

姚子羚在《鐵拳英雄》中演拿手峨嵋刺的「金福妹」，出現在《萬千星輝頒獎典禮2022》的「最佳女配角」的提名名單中，惹來「降呢」之說，也令粉絲、網民替子羚擔心！

子羚似乎未有受不同的報導影響心情，日前還與TVB高層曾志偉、馬國明一同現身新加坡，於是又引起備受重用的說法。子羚接受傳媒訪問時就大方解釋親赴當地的原因呢！

【鐵拳英雄】姚子羚演金福妹入型入格　網民大讚：TVB欠你一個視后

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

受獎門人重用？

從子羚的社交平台中所見，她與志偉哥、馬國明是出席「亞洲影藝創意大奬2022」：「很高興這次憑鐵拳英雄 金福妹一角入圍亞洲影藝創意大奬2022～很榮幸能和亞洲各地的專業演員一同角逐此殊榮 還可以飛到新加坡出席和行紅地毯～感謝、感恩、難忘」。

她身穿Deep V短裙，令其白滑肌膚與好身材成為焦點，並且站在志偉哥身邊，又難怪令人覺得她是獲器重。

她被傳媒問及此行原因時也有解釋，指並不是由總經理揀選她出席，而她與馬明在新加坡需出席頒獎禮、宴會，而該宴會是受客戶邀請。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

打入「最佳女配角」10強

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日（星期日）舉行，日前公布頒獎禮各獎項打入十強的名單。

憑《鐵拳英雄》角逐「最佳女配角」的子羚，與樊亦敏、麥美恩、趙希洛、賴慰玲、楊卓娜、蔣家旻、郭柏妍、羅毓儀、劉穎璇一同打入十強，不過子羚就未有現身記者會。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【拳王】拒為愛情放棄事業　姚子羚：感情不是付出多少就有多少收獲【有片】
17:32 2021/12/10
【拳王】拒為愛情放棄事業　姚子羚：感情不是付出多少就有多少收獲【有片】
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
09:43 2022/01/20
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
【鐵拳英雄】姚子羚演金福妹入型入格　網民大讚：TVB欠你一個視后
15:36 2022/02/08
【鐵拳英雄】姚子羚演金福妹入型入格　網民大讚：TVB欠你一個視后
【TVB節目巡禮】姚子羚王浩信合作演喜劇　陳聖瑜首拍劇向陳法蓉問意見
18:44 2022/11/11
【TVB節目巡禮】姚子羚王浩信合作演喜劇　陳聖瑜首拍劇向陳法蓉問意見
【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰由視帝大熱跌入男配？　姚子羚降呢跟After Class爭女配獎
17:30 2022/11/21
【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰由視帝大熱跌入男配？　姚子羚降呢跟After Class爭女配獎
【萬千星輝頒獎典禮2022】最佳女配角大掀混戰　蔣家旻+伍詠薇+譚凱琪+姚子羚成熱門
16:56 2022/11/24
【萬千星輝頒獎典禮2022】最佳女配角大掀混戰　蔣家旻+伍詠薇+譚凱琪+姚子羚成熱門

你可能感興趣

【拳王】拒為愛情放棄事業　姚子羚：感情不是付出多少就有多少收獲【有片】
17:32 2021/12/10
【拳王】拒為愛情放棄事業　姚子羚：感情不是付出多少就有多少收獲【有片】
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
09:43 2022/01/20
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
【鐵拳英雄】姚子羚演金福妹入型入格　網民大讚：TVB欠你一個視后
15:36 2022/02/08
【鐵拳英雄】姚子羚演金福妹入型入格　網民大讚：TVB欠你一個視后
姚子羚 馬國明 曾志偉 娛樂人物職業 演員 鐵拳英雄 萬千星輝頒獎典禮 娛樂行業

最高瀏覽

【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
12:04 2022/12/15
【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
16:52 2022/12/15
【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼
【即場換衫】遊迪士尼被指違反衣著規定　女遊客獲贈T恤被要求換衫
11:47 2022/12/15
【即場換衫】遊迪士尼被指違反衣著規定　女遊客獲贈T恤被要求換衫