【萬千星輝頒獎典禮2022】姚子羚獲曾志偉器重？　解釋與獎門人齊現身新加坡原因

▲ 姚子羚獲曾志偉器重？

姚子羚在《鐵拳英雄》中演拿手峨嵋刺的「金福妹」，出現在《萬千星輝頒獎典禮2022》的「最佳女配角」的提名名單中，惹來「降呢」之說，也令粉絲、網民替子羚擔心！

子羚似乎未有受不同的報導影響心情，日前還與TVB高層曾志偉、馬國明一同現身新加坡，於是又引起備受重用的說法。子羚接受傳媒訪問時就大方解釋親赴當地的原因呢！

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受獎門人重用？

從子羚的社交平台中所見，她與志偉哥、馬國明是出席「亞洲影藝創意大奬2022」：「很高興這次憑鐵拳英雄 金福妹一角入圍亞洲影藝創意大奬2022～很榮幸能和亞洲各地的專業演員一同角逐此殊榮 還可以飛到新加坡出席和行紅地毯～感謝、感恩、難忘」。

她身穿Deep V短裙，令其白滑肌膚與好身材成為焦點，並且站在志偉哥身邊，又難怪令人覺得她是獲器重。

她被傳媒問及此行原因時也有解釋，指並不是由總經理揀選她出席，而她與馬明在新加坡需出席頒獎禮、宴會，而該宴會是受客戶邀請。

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打入「最佳女配角」10強

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日（星期日）舉行，日前公布頒獎禮各獎項打入十強的名單。

憑《鐵拳英雄》角逐「最佳女配角」的子羚，與樊亦敏、麥美恩、趙希洛、賴慰玲、楊卓娜、蔣家旻、郭柏妍、羅毓儀、劉穎璇一同打入十強，不過子羚就未有現身記者會。

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