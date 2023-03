QS 2023世界大學排名出爐 17間英國大學榜上有名！

QS世界大學排名是由擁有國際認可的英國教育機構Quacquarelli Symonds(QS)發表的年度世界大學排名,分析全球超過1,500間大學,計算六大範疇(學術聲望、僱主聲譽、師生比例、論文引用率、國際教師比例、國際留學生比例)的綜合評分而得出排名。QS亦是其中一個比較通用及多人參考的大學排名。

英國的大學在國際上極富盛名,於世界大學排名前100名中,英國大學就佔17間,而前10名中更是佔了4間,反映其學歷認受性高,備受世界各國雇主的肯定。

特別推薦擁有當今英國最古老醫學院的大學—The University of Sheffield,其亦是羅素集團(Russell Group)的成員之一。Sheffield培育多個世界上優秀的人才,更孕育了6個諾貝爾獎得獎者。大學近年更耗資2100萬英鎊興建新的工程學院,學生宿舍及學生會設施。根據The Times & Sunday Times Good University Guide 2023,大學在英國130多間大學中名列第20名,而當中牙醫學、建築學、媒體及傳播學及機械工程學更排名英國頭10名。

申請英國大學統一採用UCAS,而特別需要注意的是,UCAS首輪申請現已進行中,截止日期為2023年1月25日。排名較高的大學學位極爲有限、競爭更激烈,因此家長和同學都應該及早開始準備,爭取機會入讀心儀的學校及學科!

除了英國,澳洲及加拿大也是香港學生選擇海外留學的熱門地點,三地均有不少世界排名中名列前茅的頂尖大學。澳洲八大院校聯盟更是有7間登上QS世界大學首100的排名,包括Australian National University,University of Melbourne,University of Sydney,University of New South Wales,University of Queensland,Monash University及University of Western Australia。澳洲大學一般在2、3月開學,部分課程亦設有7月入學期。若想爭取於今年成功入讀,就需要儘快做好準備。當地不少大學均設有大學基礎課程(Foundation),只要學生完成課程且成績達標後便可銜接升讀大學一年級。

而報讀加拿大學士學位課程,中學公開試和TOEFL成績必須符合大學要求。另外,學生可以選擇入讀大學轉修班課程,成績符合要求便可銜接大學第2年課程。一般而言,學生可於4至5年內完成學士學位,與直接入讀大學的年期相若。由於準備需時,建議家長和學生在開學前9個月申請。

有興趣進一步了解更多英國、澳洲及加拿大的升學資訊,歡迎參加由琥珀教育舉辦的「英澳加教育展2023」。兩天展覽一共6場升學講座,更邀請到學校代表親自講解,涵蓋包括英國、澳洲及加拿大大學申請攻略、QS Top 100英國大學The University of Sheffield簡介、澳洲「八大」UWA銜接課程及加拿大副學士和學士課程等,切勿錯過!

