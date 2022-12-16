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【復常之路】議員指國內控制疫情快狠準　冀港府借鏡取消疫苗通行證

社會 10:48 2022/12/16

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(梁偉榮攝)

本港由本周三起，市民毋須掃「安心出行」、「黃碼」會取消外，亦會撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測、調整本地核酸檢測策略及撤銷居家檢疫人士電子手環既要求。立法會議員江玉歡表示，國內控制疫情的態度和手法可以用快、狠、準來形容，質疑本港未齊針市民不能上班、上學，不能進出20多種指定處所，不能到醫院院舍探望家人，是否有違基本權利，取消疫苗通行證才令市民團結起來抗疫。

江玉歡在社交平台指，國內控制疫情對準高危群衆，鼓勵打針，並開通基層醫療中心，為發燒的市民提供地區診症點，沒有用強硬手法「迫針」，對於防疫，國內會教巿民營養均衡、調節心態、睡眠充足、適當運動，冀特區政府向國內防疫措施借鏡，關懷人民，對準用藥，首要的是取消實施了10個月的疫苗通行證，昂首闊步走出疫情。

她稱，香港由第一日就用「同心抗疫」為口號，但到今天，由第一波到第五波，在疫情道路來來回回，在措施上灑了不少金錢，將市民分了打針及未打針，限制未打針的市民，包括兒童的出行及起居生活。長者則在所謂的隔離中心乏人照顧，洗澡也不能，家屬心急如焚，當未齊針市民不能上班、上學，不能進出二十多種指定處所，不能到醫院院舍探望家人，這是否有違基本權利。

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責任編輯：余思嵐

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