【助養兒童】宣明會辦網上探訪團　分享香港小食世界盃助兒童了解助養者

▲ 香港助養者Ceci（左）自2017年起助養 Mike（右），除了分享日常飲食文化，更討論世界盃賽事。

疫情令香港世界宣明會近兩年暫停舉辦助養者外地探訪團，但有見助養者「探訪」心切，宣明會安排「虛擬聚餐‧真實溝通」網上探訪團，讓香港助養者於網上探訪居於非洲津巴布韋的助養兒童，分享日常飲食及當地文化。適逢世界盃熱潮，足球成為助養者及助養兒童之間的共同話題，互相分享作為球迷的心情，瞬間拉近距離。

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「虛擬聚餐‧真實溝通」於12月10日舉行，助養者在香港世界宣明會辦事處與津巴布韋Nyanyadzi地區兒童透過視像方式會面，每名香港助養者及助養兒童見面時，均有世界宣明會的職員陪同及協助翻譯。香港世界宣明會總幹事馮丹媚女士表示，活動反應超乎想像，開放報名登記只有半天，已經滿額：「香港助養者很期待與助養兒童見面，我們未來考慮舉辦更多不同形式的網上會面活動」。馮丹媚女士補充，是次活動共安排數組助養者及其家人分別與助養兒童見面，「他們很高興，分享食物、足球等生活軼事」。

▲ 香港助養者Enzo（左）和母親（中）與自己助養的女孩Ayurveda（右）見面，雙方以食物及飲食文化打開話題。

助養者鼓勵兒童追夢成醫生

其中一名香港助養者余苑民（Enzo）和母親與自己助養的女孩Ayurveda見面，Enzo和母親認為會面十分有意義，雙方以食物及飲食文化打開話題，小朋友分享平日和父母到農地採摘蔬菜和食物的相片。12歲的Ayurveda表示，採摘蔬菜不是太困難，最喜歡吃薯仔牛肉飯，可惜不是經常有，現時每星期只有一兩餐可以吃肉。Enzo專程帶了有關燒賣的書籍，向Ayurveda介紹香港地道小食燒賣，雖然她不太理解燒賣的味道和特色，但仍很想認識更多香港小食，他表示會寄更多燒賣的相片給她。

▲ 香港助養者阿康（右）帶兒子一起在網上探訪自己助養的Wayne（左），他的兒子與Wayne同樣是9歲，兩名小朋友雖然在不同地方成長，但是透過今次機會與對方見面，未來也可以結伴成長。

當Enzo問及 Ayurveda的夢想是什麼，她表示長大後希望成為醫生。Enzo和其母親聽到她的夢想後，讚賞她有很好的目標，鼓勵她努力讀書。Enzo表示自己是會計師，很喜歡數學，Ayurveda十分高興，因為數學和英文是她最喜歡的科目，但數學對她來說有點困難，希望Enzo日後有機會可以教她數學。

津巴布韋飲食禮儀大交流餐前洗手感恩

今年12歲的Mike 是另一名津巴布韋的助養兒童，香港助養者彭雪雯（Ceci）自2017年1月起開始助養Mike，Ceci的丈夫是尼日利亞藉球員，在香港踢球賽，她問Mike 有沒有觀看世界盃，Mike 說巴西隊是他最喜歡的球隊。Ceci讚Mike的英文有進步，Mike表示自己喜歡學習英文和當地語言。開始傾談之前，Mike 亦準備一條日常生活片段分享給Ceci，讓她更了解自己的生活。他們吃飯之前，Mike 會準備一盆水給家人清潔雙手，然後分食物給各人。隨後，他合起雙手作飯前感恩。

馮丹媚女士表示，助養者和受助人分隔很遠，見面時間不多，但雙方很珍惜難得的機會，分享兩地的生活及文化。她認為網上探訪團不但可以增加雙方的見面方式，更可以促進文化交流。

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