【人倫慘劇】爺爺開車突低血糖昏迷　1歲孫伴爺屍16小時送ICU搶救不治

▲ 爺爺開車突然低血糖昏迷，1歲孫伴爺屍16小時，送ICU搶救不治。

西班牙日前發生一宗悲劇，一名55歲男子駕車接載1歲孫兒時，因致命性糖尿病突然發作，導致失去意識並發生車禍，其1歲孫兒因而受困車廂內長達16小時。二人被發現時，男子已死去多時，而男童獲送入醫院深切治療部（ICU）搶救後亦宣告不治。

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綜合外國媒體報道，事發在上周三（7日），西班牙南部城鎮Manzanilla男子Antonio Blanco Gil如常在女兒女婿上班時，照顧其1歲孫兒Daniel。當時Antonio感到不適，於是就駕車載著Daniel，打算前往診所求醫。

然而在駕駛途中，Antonio突然血糖瞬間降低，令他意識模糊並發生車禍。當時雖有親戚打電話過來，但Antonio接起電話後卻難以開口，其後便進入昏迷狀態。

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家人在晚上10時報案，表示2人失蹤。惟遍尋後仍找不到二人蹤影，最終在第二天經由一名林業工人發現他們所在的車輛。Antonio被發現時已身亡，而其死亡時間是事發當天晚上8時；至於Daniel則被警方派遣的救援直升機接走送院，當時已陷入失溫狀態，經ICU搶救後，最終於13日宣告不治。

當地媒體報道，有說法指Antonio有意帶著孫兒輕生，但家屬強烈否認此說法，表示Antonio雖然患有抑鬱症，但絕不會傷害孩子。而最終驗屍報告證明，Antonio的死因是由於低血糖引發的昏厥所致。

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責任編輯：羅嘉欣