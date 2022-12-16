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【千億女友】郭嘉文赴泰過熱辣辣聖誕　傳與李澤楷已分手Karmen更容光煥發

娛樂 12:52 2022/12/16

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

傳與「小小超」李澤楷已分手的「千億女友」郭嘉文（Karmen）過熱辣辣聖誕。

傳與「小小超」李澤楷已分手的「千億女友」郭嘉文（Karmen）最近到泰國芭堤雅旅遊，迎接熱辣辣聖誕節。

郭嘉文於IG分享影片，自拍時不經意晒身材，容光煥發的她比以前更美。

【千億女友】傳李澤楷結束5年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手

最新影片：Anson Lo、Jer專訪

熱辣辣聖誕

郭嘉文於IG發帖文貼出旅遊影片，她寫道：

Hot Christmas with
#pattaya

郭嘉文向來作風低調，她難得於IG分享近況，展示芭堤雅的美景。

【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧

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    +7

15年港姐季軍

郭嘉文於2015年參加由TVB舉辦的《香港小姐競選》，奪得季軍及最佳首飾演繹獎。

她於當選後簽約TVB，獲得拍劇及主持機會，成為首位未卸任便有劇出街的港姐，亦為《東張西望》內的其中一位東張女神。

郭嘉文於2017年選擇離巢，結束兩年在TVB的工作。

    點擊圖片放大
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傳與李澤楷分手

2016年情人節，郭嘉文被發現與「小小超」李澤楷同遊東京，令戀情曝光。

然而，去年7月卻傳出二人已分手的消息，不過雙方亦未有對感情狀況作出回應。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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