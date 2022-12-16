【千億女友】郭嘉文赴泰過熱辣辣聖誕 傳與李澤楷已分手Karmen更容光煥發
娛樂 12:52 2022/12/16
傳與「小小超」李澤楷已分手的「千億女友」郭嘉文（Karmen）最近到泰國芭堤雅旅遊，迎接熱辣辣聖誕節。
郭嘉文於IG分享影片，自拍時不經意晒身材，容光煥發的她比以前更美。
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熱辣辣聖誕
郭嘉文於IG發帖文貼出旅遊影片，她寫道：
Hot Christmas with
#pattaya
郭嘉文向來作風低調，她難得於IG分享近況，展示芭堤雅的美景。
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15年港姐季軍
郭嘉文於2015年參加由TVB舉辦的《香港小姐競選》，奪得季軍及最佳首飾演繹獎。
她於當選後簽約TVB，獲得拍劇及主持機會，成為首位未卸任便有劇出街的港姐，亦為《東張西望》內的其中一位東張女神。
郭嘉文於2017年選擇離巢，結束兩年在TVB的工作。
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傳與李澤楷分手
2016年情人節，郭嘉文被發現與「小小超」李澤楷同遊東京，令戀情曝光。
然而，去年7月卻傳出二人已分手的消息，不過雙方亦未有對感情狀況作出回應。
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撰文 : TOPick柴犬出動