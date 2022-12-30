【美食速報】西餐廳推Sunday Roast 半自助餐　限定節日優惠$438起

▲ 歐陸Fusion菜半自助餐，期間限定英式傳統Sunday Roast。（圖片由餐廳提供）

位於銅鑼灣鬧市中心西餐廳 Bacchus，以意日 fusion 菜做主打，提供歐陸風菜式，選用時令食材搭配各式各樣的特色飲品及調酒。室內設計充滿古希臘風情，適合與一眾好友打卡暢飲。餐廳還提供午市套餐，只需$198就可以嘆齊四道菜。

Bacchus 提供歐陸時令西餐菜單，午市套餐只需$198就可以嘆盡頭盤、湯品、主菜、甜品四道菜，套餐更配搭廚師發辦的甜品，一次過滿足不同願望。頭盤包括「北海道海膽法式多士，芝士蟹肉法式多士」、主打菜式包括「牛油果蟹肉忌廉扁意粉」、甜品包括「House-made chocolate apple crumble」 、「House-made Tiramisu」等。

▲ （圖片由餐廳提供）

晚市方面，餐單走「fine dining」路線，以海鮮料理配以創新的 Fusion 配搭，同樣以頭盤、湯品、主菜、甜品的自選四道菜式。特色海鮮主菜推介香煎鵝肝義大利飯，除了供應鮮味海鮮以外，餐單也提供各種特色牛肉菜式，如主菜之一的烤牛里脊配黑松露醬，還有牛肉他他及牛柳卷，適合一眾食肉獸及海鮮愛好者！

聖誕節及除夕期間限定：英式傳統Sunday Roast半自助餐

餐廳指其中一位負責人由英國回流，擅長英式傳統菜式，因此推出Sunday Roast 半自助餐，讓大家身處香港都可以一嚐英倫傳統風味。主要食材是烤肉、烤薯及蔬菜等，Sunday Roast 半自助餐於周日由中午12點開始全日供應，提供各種多款沙律、前菜及甜品等，更可以無限任食冷盤及芝士，期間限定節日優惠只需$438，就可以品嚐必試菜式「經典英式烤肉」，適合聖誕節及除夕與愛人共渡佳節。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

店內提供一系列「IG-able 」雞尾酒，由 Cocktails 到茶葉應有盡有，餐廳推介店內特色經典 Mocktail - The White Garden 酒神後花園，接骨木花與檸檬配上紅茶，味道微酸帶甜，清爽怡人。果茶除了提供自家鮮製果茶，更採用近年受歡迎的T2澳洲茶葉品牌。

Bacchus 餐廳融合英式與古希臘設計元素，燈光柔和浪漫，客人亦可以選擇靠近吧台的座位，感受優雅且富情調的用餐體驗。

Bacchus

地址：銅鑼灣耀華街3號百樂中心9樓（港鐵銅鑼灣站 A 出口, 步行約3分鐘）

電話：5465 9016

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文