【萬千星輝頒獎典禮2022】陳瀅入行8年二度打入視后十強 　由女配躍升力捧花旦

▲ 陳瀅絕對為力捧花旦之一。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》早前已公布頒獎禮各獎項打入十強的名單。

其中視后和視帝獎項最令人關注，在視后十強名單方面則為鮑起靜、江美儀、胡定欣、陳煒、唐詩詠、李施嬅、張曦雯、陳瀅、劉佩玥及高海寧。

【萬千星輝頒獎典禮2022】視帝視后10強名單出爐 《下流上車族》成最多提名封「劇王」

▲ 陳瀅自認對奪視后沒有信心。

對奪視后沒有信心？

除「亞視幫」鮑起靜、江美儀及陳煒為大熱人馬外，不少網民認為陳瀅也有機會突圍而出，皆因她近年備受無綫力捧，入行8年已迅速上位，由女配晉身花旦行列，在不少劇集都甚有發揮，足見備受重用。

早前陳瀅出席活動被問到她面對「亞視幫」圍攻，有否信心奪視后時，她指她們經驗豐富，自己亦需過多一段時間，儲多點實力，先可以與她們平起平坐，並表示自己對奪得視后沒有太大信心。

最新影片：Anson Lo阿Jer專訪

由女配升到力捧花旦

陳瀅於2014年加入TVB，當時接拍《女人俱樂部》演陳慧珊年青版「容丹丹」而為人熟悉，隨後她於2015年在劇集《四個女仔三個BAR》飾演見習大律師「霍紫凝」表演亮眼，更憑此劇於《萬千星輝頒獎典禮2015》首度獲提名「最佳女配角」。

雖然最後她沒有奪獎，不過她之後接拍的劇集戲份愈來愈重，包括《四個女仔三個BAR》、《跳躍生命線》、《福爾摩師奶》、《黃金有罪》以及《愛美麗狂想曲》等等，大多為一、二線角色，演技亦漸有進步。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

憑《美麗戰場》人氣急升 打入視后十強

她更憑《愛美麗狂想曲》首度入圍「最佳女主角」最後十強，今年她在《痞子殿下》以及《美麗戰場》表現出色令其人氣急升，其中在《美麗戰場》更由16歲演到36歲，角色還要逐漸黑化，絕為「考牌」之作。

她曾受訪表示：「準備時間只有兩個月左右，我試過最誇張是一天轉換7次造型。轉換造型時就要提醒自己、保持頭腦清晰，需準確地掌握角色，沒有時間超時工作、重拍。」

同時此劇更為她在《萬千星輝頒獎典禮2022》打入視后十強，絕對是愈戰愈勇！

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R