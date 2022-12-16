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【周末更凍】周日舉行單車節倡帶齊足夠保暖裝備　旅發局：測風速或改路線

社會 11:37 2022/12/16

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(資料圖片)

闊別3年的香港單車節即將在周日（18日）舉行，約5,000人報名參賽，天文台預料明天氣溫將降至10至14度，到周日及周一，市區氣溫將進一步降至9度左右，新界再低幾度。旅發局表示，工作人員會於50公里組別及 30 公里組別開始前，因應昂船洲大橋、汀九橋及 青馬大橋測量到的風速，與中國香港單車總會共同商討，及決定活動路線會否需要改動。當有任何更改，大會將及時於現場廣播，相關路段亦設有指示，提示各參加者。

旅發局今日（16日）指，提醒各單車手注意保暖，包括準備超薄風褸或者輕便雨褸，出發前及完成活動後可穿上保暖，期間又可摺疊放在單車衣背後的袋；戴上防風防水的長指手套、鞋套，減輕體感溫的影響；以緊身的外套及保暖手袖、腳袖保溫；帶環型運動頸巾及進行漸進式熱身；用運動發熱膏及油，提升低溫下的運動表現及強化皮膚防風防寒的狀態，或於皮膚上加上 BB油及凡士林，加強保暖效果。

另外，旅發局在活動路線沿途救護站，設有保溫毯等物品，參加者如有 需要，請向救護人員求助。

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責任編輯：余思嵐

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