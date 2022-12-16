【小心感冒】媽媽感冒演變肺炎敗血性休克驟逝　網紅悲痛：怎麼知道再沒有以後

▲ 網釭母親一場感冒演變肺炎，敗血性休克1日内驟逝。

天氣轉冷，很容易便發燒感冒，台灣Facebook和IG上擁有近40萬人追蹤的網紅「野蠻王妃」便悲痛指其母親近日正因此，在短短一天內由感冒演變成肺炎，再引發敗血性休克猝逝，令她非常難過，更用黑底白字形式寫道「怎麼知道再也沒有以後…」，同時，呼籲家中抵抗力較差長輩千萬不要忽視小感冒。

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常在網路社群分享旅遊、親子生活等日常的野蠻王妃早前在Facebook發帖指「沒想到一場感冒演變成肺炎，引發敗血性休克，帶走我親愛的母親。」她回憶指自己「一天內坐了兩次救護車，歷經三次急救，還是沒能讓她回到我們身邊」，以為只是一般感冒，卻因為媽媽長期慢性病服用藥物，令她免疫力降低，承受不了細菌的侵襲，最終「從急診到加護病房，短短幾小時 病情急遽變化，速度快到我們來不及反應，媽媽就這樣離開我們什麼話都還來不及交代⋯」

她指母親第一次急救30分鐘後救回來，第二次急救再也救不回來，醫生知道媽媽可能撐不過，讓子女們進去看她，「看到醫生們輪流上去CPR，我們的淚水再也止不住，大家哭成一團，當心跳停止醫生宣布死亡的那一刻，我們還是無法接受事實」，難以接受表示「怎麼會一個好好的人就在一天內走了⋯」

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帖文上載後，不少網民均留言安慰，而野蠻王妃亦再發文回應提醒大家，天氣變冷，務必多注意家中長輩的身體，一般人的小感冒，可能是長輩們的致命傷。

千萬不要忽視小感冒，抵抗力較差的長輩很容易引發成肺炎，媽媽之前已經打過肺炎鏈球菌疫苗，卻因為慢性病長期服用藥物與施打減緩風濕關節炎疼痛的針，導致免疫力比一般人差，才會讓一場感冒引發敗血性休克！

香港危重病學會會長陳勁松醫生說，敗血病是嚴重的細菌感染，引起身體器官功能出現衰竭。

引致敗血症的原因，陳醫生表示，與病原體（如細菌）與病人抵抗力有關，一些惡菌如肺炎鏈球菌、甲型鏈球菌、食肉菌（創傷弧菌導致的壞死性筋膜炎）等，都可令病情急劇轉差。

高危群：幼兒與長者

敗血病的病徵包括：發高燒、血壓低、神智不清、排尿減少（因腎功能衰退）、氣喘等。醫護人員會為病人進行連串化驗，檢測白血球及血液乳酸濃度是否過高，以了解當事人的細菌感染程度。

事實上，任何年齡層都有機會患上敗血病。幼兒和長者抵抗力皆較差，染上敗血病的機會較大，因此此病的年齡死亡率呈現如浴缸兩邊向上的形態。

由於敗血症死亡率高，提起此症往往令人聯想到一旦患上會命懸一綫。這要視乎病情有幾嚴重，如病人因肺炎差到要用呼吸機輔助呼吸，死亡率已達三分一；如是腎衰竭而需洗腎，死亡率高達二分一。

敗血病10大表徵

軟弱無力

神智不清

感到非常不適

失去食慾

發燒、發冷

口乾

呼吸困難

心跳加速

頭暈及血壓低

小便次數下降

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責任編輯：羅嘉欣