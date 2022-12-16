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【美食速報】法國品牌各款芝士限定９折優惠　為熱食而設芝士片＋零食迷你芝士

休閒消費 11:52 2022/12/16

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法國品牌Ile de Francem各款天然芝士推出９折優惠。（圖片由品牌提供）

踏入12月，在家中開派對的大家，飲美酒又怎可以少得配搭芝士呢！法國品牌le de France提供各款天然芝士，可以讓大家做出各式各樣的佳餚，感受法國生活品味。即日起至12月25日，Ile de France芝士系列於HKTVMALL網店推出９折優惠，大家要把握時間購買！

Ile de France芝士系列包括「Ile de France Charmidor」芝士片，專為熱食而設，加熱後香味更突出，加上半融化的軟滑口感，適合做飛碟、焗飯或意粉，甚至放在即食麵上都可以！「Ile de France Mini Brie」為天然迷你芝士，味道溫和，是健康的零食的理想選擇。「Ile de France Petit Brie」味道帶有輕微菇菌味，軟滑質地和富奶香味。「Ile de France Petit Camembert」則是帶有輕微酸度的新鮮牛奶味，柔軟溫和的質地和薄薄的外皮。

    點擊圖片放大
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如果大家不知道可以怎樣用芝士配搭食物？不妨參考以下食譜：

「芝味」食譜：

（圖片由品牌提供）

蔓越莓 130g
Ile de France Petit Brie 125g
砂糖 2湯匙
蜂蜜 1/4杯
石榴汁 1/4 杯
橙皮 1個
橄欖油 1½ 湯匙
核桃 ½ 杯
片狀海鹽 適量
新鮮迷迭香（切碎） 1湯匙
迷迭香（裝飾用） 小枝

步驟：

1. 先將焗爐預熱至180 °C，再將蔓越莓、糖、蜂蜜、石榴汁同橙皮放入小鍋，用中火煨煮，適時攪拌，直到蔓越莓融化變小，熬煮約10至15分鐘。

2. 將橄欖油倒入平底鍋，用中火加熱，然後加入核桃，拌煮約4分鐘，直到核桃變香。再將迷迭香加入鍋中煮30秒，便可熄火，加鹽調味。

3. 將Ile de France Petit Brie放入已經預熱好的焗爐中，烘烤約7至9分鐘，直到芝士開始軟化。焗好之後淋上醬汁，撒上核桃，再放上小枝迷迭香裝飾。

大家亦可以配搭各式食材，配以生鮮蕃茄、生菜做早餐或下午茶，或是搭配清甜水果或堅果享用。

購買請按此

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責任編緝：蕭雅文

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