【上訴得直】攝影師脫非法集結罪　律政司終極上訴得直恢復定罪須服刑3個月

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2020年3月8日晚有市民在大埔超級城悼念科大生周梓樂，攝影師涉尾隨拍攝便衣警，與時任大埔區議員連桷璋及文念志等人同被控非法集結罪。攝影師經審訊後被定罪，判囚3個月，向高院提上訴得直，獲撤銷定罪。律政司不服決定，上訴至終審法院。終院今（16日）頒下判詞，指蔡與同案被告一同衝向便衣警，有意成為非法集結一分子，顯然並非純粹身處現場或是不知情的旁觀者，裁定律政司上訴得直，蔡須恢復定罪及判刑，須即時服刑3個月。

上訴人律政司，答辯人為蔡健瑜，案件由終審法院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官賀輔明勳爵審理。

原訟庭法官黃崇厚早前裁定蔡上訴得直時指，考慮到蔡的挑撥行為只限於拍攝，與其他人的是截然不同，沒有與他人有任何形式的實際交流等因素，認為蔡容許自己置身於一個相當令人懷疑的境況，相當可能有意圖參與非法集結，惟因證據未達刑事案件要求的舉證標準，裁定蔡上訴得直，撤銷定罪裁決。

終院判詞重申，盧建民案的參與意圖中2項元素包括被告人意圖成為該集結的一份子，以及當被告與該等其他參與者集結時，意識到該等人士的相關行為，而被告意圖作出或促進他人破壞社會安寧。

終院裁定，當答辯人加入其他被告近距離追隨著便衣警時已構成非法集結。答辯人攝錄警員的方式和情況，屬《公安條例》第18（1）條中所禁止的帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為。

判詞續指，錄影片段顯示答辯人與同案被告一起衝向便衣警，而在沒有遭到反對或害怕同案被告報復的情況下攝錄，可證答辯人是意圖成為近距離纏繞便衣警的群組的一份子。答辯人意識到其他參與者的行為，並且在與他人一同參與集結期間意圖攝錄便衣警，因此裁定答辯人有意圖參與非法集結。

終院指出，答辯人顯然並非屬於純粹身處現場，或作為不知情的旁觀者而即興攝錄，若原訟庭法官考慮盧建民案對非法集結的參與意圖時無誤，便可以就蔡有意圖參與非法集結作出不可抗拒的推論。終院認為撤銷定罪導致嚴重不公，故此裁定律政司上訴得直，恢復定罪及判刑。

案發當日晚上約8時，警員尹寶祺在大埔超級城附近巡邏時，期間更有人呼叫尹與其家人的名字，有人用電筒照射尹，最終5人被捕，當中包括時任大埔區議員及答辯人。

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記者：陳曉欣