【電話卡實名制】明年3月起SIM卡實名制　2月23日前未登記將被停用

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政府今日（16日）表示，所有於2023年2月23日限期前未完成實名登記的電話儲值卡（俗稱「太空卡」）在限期後將不能繼續使用，尚未完成實名登記的用戶應盡快登記，並呼籲市民提醒及協助身邊正使用「太空卡」的親友（尤其是長者）在限期前完成實名登記，以免其電話服務受影響。

當局指，市民可透過所屬電訊商的網頁或流動應用程式進行實名登記，政府和電訊商亦已推出不同措施提供支援。有需要的市民除可帶備香港身份證、相關電話儲值卡及可接收短訊的手機前往所屬電訊商門市或18間指定郵政局設立的服務櫃位尋求協助外，政府現於全港25個港鐵站立的流動支援站，由明日（17日）起至2023年1月7日期間亦會提供電話卡實名登記查詢服務，以便利有需要的市民盡早按法例規定完成實名登記。流動支援站的服務時間為每日上午9時至下午6時。



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責任編輯：余思嵐