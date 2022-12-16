【主動脈瘤】美國記者採訪世界盃期間猝死　揭主動脈瘤破裂妻憶唯一早期徵狀

▲ 美國記者Grant Wahl採訪世界盃期間猝死。

世界盃正進行得如火如荼，美國資深體育記者Grant Wahl日前在報道荷蘭對阿根廷的8強大戰期間，突然昏迷，經搶救無效不治。近日他的驗屍結果出爐，死因原來是主動脈瘤破裂，並在數天前已出現徵狀，惟身邊人卻毫不察覺。

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現年49歲的Grant Wahl在體育傳媒界中享負盛名，上周五（9日）在球場報道荷蘭對阿根廷一戰期間，在球賽臨近尾聲期間，突然在記者席上失去意識，由其他記者緊急呼救。救援人員即時在現場為其進行急救及心外壓，惜最終仍然不治。

Grant Wahl的遺體周一（12日）運回美國並進行驗屍，其妻子Céline Gounder受訪表示，丈夫的驗屍結果顯示，他是死於「主動脈瘤破裂」，並伴有心包膜積血（hemopericardium）。

她並表示，丈夫離世前並未發現有此病，屬緩慢增長；而生前丈夫的胸部曾感受到的壓力，可能便是早期徵狀。

胸主動脈瘤可急致命 最快數分鐘內猝死

本港每年平均就有1,400人因胸主動脈瘤入院，同時亦有300人因而死亡，惟其病徵不明顯，不少人直至胸主動脈瘤發病時才確診，有2成人未及求醫已不治。中大醫學院外科學系心胸外科組名譽臨床副教授黃鴻亮曾解釋，心臟主動脈壁持續腫大成瘤，胸主動脈瘤可漲大至直徑逾4.5厘米或較相鄰主動脈大50%，並且持續漲大。

他稱，有6成患者伴隨高血壓，惟血壓不一定較其他患者高出很多，當主動脈壁受壓持續增加，主動脈出現撕裂或破裂的機會亦趨增，當真正出現撕裂或破裂時，病人就會大量出血，最快於短短數分鐘內猝死：

主動脈就似是高速鐵路，當主動脈出現撕裂或破裂時，就等同路軌斷裂，經過的列車就會衝出路軌，做成嚴重後果。

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責任編輯：羅嘉欣