信和集團連繫社區　推動環保聖誕！ 月餅罐升級再造　變身逾2,000個聖誕吊飾

踏入聖誕佳節，不少市民都會添置聖誕裝飾，為家中增添節日氣氛。為推動可持續發展概念，信和集團今年特意與設計師合作，以「減少碳排放」、「循環經濟」及「城巿生物多樣性」為創作意念，將超過600個月餅罐升級再造成為逾2,000個聖誕吊飾，呈現不同海洋生物形態。由升級再造聖誕吊飾所布置出的環保聖誕樹現正展於尖沙咀中心、黃竹坑Landmark South，以及香港富麗敦海洋公園酒店，而節慶過後吊飾亦會被回收再次成為可用材料。

▲ 位於尖沙咀中心的環保聖誕樹由早前中秋節回收所得的月餅罐所製，升級再造成不同海洋生物形態的聖誕吊飾。

升級再造聖誕樹活動 響應可持續發展概念



信和集團旗下旗艦商場奧海城和荃新天地亦於聖誕期間以環保節日為主題，分別設立2,000呎生態環保溜冰場，及以膠樽回收及企鵝保育為主題設計的遊樂區，藉以在社區推動綠色聖誕。同時為鼓勵巿民響應可持續發展概念，信和今年再度舉辦「升級再造聖誕樹活動」，收集了逾800件由員工、租戶和公眾親手創作升級再造的環保聖誕樹及裝飾！部份作品已於Sino Club Facebook、集團旗下酒店、會所、寫字樓及住宅物業展出。

▲ 集團今年再度舉辦「升級再造聖誕樹活動」，連繫員工、顧客、租戶及社會大眾實踐可持續發展。

信和集團聯席董事黃永龍表示︰「我很高興今次活動得到巿民大眾及同事們的支持參與，每件參賽作品的設計及所選用升級再造的物料皆別具心思、充滿創意。我們每年都有很多慶祝活動，希望大家能夠發揮想像與創新，與親朋好友一同感受節日氣氛之餘，亦能夠傳遞著可持續發展概念。」

集團早前亦透過「愛心聖誕大行動2022」，為20個基層家庭安排可持續聖誕自助餐及循環再造飾物工作坊，向參加者講解升級再造的概念及重要性並教授兒童以回收物料製作環保聖誕裝飾，讓小朋友從小培養環保概念。

▲ 香港升級再造產品設計師張瑋晉設計出環保聖誕樹之外，亦舉辦工作坊教授小朋友用鋁罐製作飾物。

（資料由客戶提供）