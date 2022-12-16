【激嬲太太】堂兄喪妻獨力照顧2孩　人夫讓出自家孩子度假套票太太嬲爆一招反擊

▲ 雖然堂兄遭遇好慘，但人夫都唔應該犧牲自己孩子去慷慨別人的孩子。

幫人都要睇自己能力，有外國人妻在網上討論區發帖，指原本與老公計劃一家四口去滑雪勝地度假旅行一周，但老公的堂兄因喪妻而傷心欲絕，並要獨力照顧2孩。老公與堂兄感情要好，更提議帶同堂兄的孩子一起去度假，但遭太太反對，豈料，老婆竟發現老公自掏腰包為堂兄的孩子買了套票，自己的孩子卻沒有，夫婦倆為此起爭執，最後人妻嬲爆1招反擊。

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該名33歲人妻早前在外國討論區Reddit發帖，主題是「取消了家庭度假，因丈夫把孩子的套票給了喪偶堂兄的孩子」，人妻表示，她與36歲的老公育有2名子女，一家四口本來計劃去滑雪勝地度假旅行一周，但老公的堂嫂在半年前因癌症離世，遺下了6歲和9歲的孩子，而她的小孩與堂兄的孩子年齡相約，老公與堂兄感情要好，好得像好朋友般，並同情堂兄的處境，因此老公想幫助堂兄一家，竟提議帶同堂兄的2名孩子一起去旅行，讓他們走出喪母之痛，但人妻因預算問題堅拒，直指這樣做幾乎沒有足夠預算來支付自己孩子的度假費用。

在出發度假的前2天，人妻驚揭老公竟偷偷用自己的錢為堂兄的2名孩子預訂了套票，但自己的孩子則沒有。人夫解釋堂兄和孩子都需要獨處時間，比自己的孩子更需要這個度假旅行。對此人妻極為震怒，質問老公「是否真的要優先考慮別人的孩子，而不是自己的孩子呢？」豈料，人夫指現在不是優先問題，而是對方更需要幫助，「相信我們的孩子會理解」。

老公剝削自己的孩子，而去成就了堂兄的孩子，令她非常憤怒，人妻決定索性取消假期，但老公竟認為這會令他在堂兄和家人面前很丟面，反指責老婆非常自私和殘忍，不體諒悲傷的孩子。人妻坦言這樣的確對孩子不好，但她不認為自己做錯。

貼文一出，即引起熱議，網民紛紛批評樓主的丈夫幫別人前，不要忘記自己的身份是丈夫和父親， 「完全沒有照顧家人的感受，憑什麼要自己年少的孩子體諒和理解？」、「他打算如何告訴自己的孩子不能去度假，因已讓堂兄的孩子取代，而讓自己的孩子不要恨他？」、「孩子還小，不會理解，只知道父親讓堂兄的孩子取代了自己」、「他不能單方面做出有關家庭假期的重大決定」、「他以犧牲自己孩子為代價，並慷慨用你的錢」，有網民更指樓主的丈夫是「假好人」。

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責任編輯︰王明芳