【仔仔一堂】Carson被揭埋身另有「目的」　 Andrew即時黑面場面尷尬

▲ Andrew得悉真相後即時黑面，雖然佢已經好努力咁擠出笑容。

由王賢誌（Vinci）監製及主持的J2綜藝真人騷節目《仔仔一堂》（Boyscation），播得如火如荼。

以「絕不歧視愛情」為中心思想的《仔仔一堂》，找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，包括「型男混合體」Andrew、「187花美男」Carson、「可愛兜風耳」HoHo、「陽光男孩」Juzco、「嫰版王浩信」Louis、「Young版尊龍」Ray、「純愛莫少聰」Nelbon、「害羞台男」Kevin、「型男主廚」Kenny 及「柔情版香取慎吾」Howard。

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有兩位新成員出現

今晚（12月16日）播出一集將出現重大事件，就是將有仔仔因私人理由下車，並由主理人Vinci代為宣布因由，現場仔仔聽畢始末後均大為O嘴，事件耐人尋味。

除有仔仔忽然落車，今晚還有另外兩大驚爆點，首先眾人關係會再度「反轉再反轉」，更會有出奇不意的「驚人新組合」誕生；另外會有兩名新成員加入「混戰」，據知除了有高薪厚職金融界代表，還有化妝界白淨男，由於官方一直未有公布兩位新成員資料，令事件更添神秘色彩。

▲ 睇多次五組人嘅合照先。

Carson與Howard原來是「秘密小天使」

昨晚（12月15日）播出一集則盤點了仔仔們的高顏值合照，並再度發生「火爆」事件。

事緣Vinci突然宣布Carson與Howard是節目組暗中安排的「秘密小天使」，二人可按個人喜好對其中一位仔仔釋出善意。

當Andrew得悉Carson向自己示好有機會只是節目效果時，頓時即場黑面，向來性格溫和的他更直認生氣：「我係有少少驚，同埋少少嬲同唔開心。」

之後他丙強調：「我都係要小心啲（呢個人）。」由於Andrew全程表現難得強硬，令向來跳脫的Carson一度嚇至笑意盡失。

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