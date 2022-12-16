【台灣旅遊】台北妖怪100物語特展　妖怪百貨店出售獨家限定商品【內附連結】

▲ 妖怪100物語特展12月底於台北舉行。（官網圖片）

日本漫畫家水木茂的經典作品《鬼太郎》，以豐富的想像描繪出眾多妖怪一向吸睛。今年是這位已故的漫畫妖怪博士水木茂誕生100周年，台北華山文創園區將於本月底舉辦「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展，讓文創園區變身妖怪世界入口，不只有鬼太郎，更集結了100隻妖怪，帶領大家以身歷情境的互動及五感體驗，進入這既古老又新穎的妖怪世界，穿梭在各個展示會場，就如展開一次奇幻之旅。

所描繪的鬼太郎與各式妖怪們，這次將以栩栩如生姿態出現在奇幻的展場裏，完整重現日式氛圍，鬼太郎神社、燈籠牆、抽籤、繪馬等原汁原味空運到台，除了百貨店也可以在充滿日式氛圍的鬼太郎神社求籤祈福、拍照打卡，讓你不用飛到日本就能感受到濃濃的日本風情！

作為世界妖怪協會會長，水木茂所描繪的妖怪們，雖然看似可怕，卻也有著某些可愛之處令人無法討厭，直到現在持續被各個世代的人們所喜愛著，更深深影響日本民眾對妖怪的想像。

妖怪大迷宮：自古以來流傳於日本各地，多樣且各有特色的妖怪們，就藏身在這迷宮世界中。一個接著一個的妖怪將與你相遇，你是否能安全過關!?

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女妖怪の城：神祕美豔的女妖怪們所棲息的城堡，出現在被封印的鏡子內。

妖光洞窟：在有如蜿蜒洞窟般的空間內，欣賞映照在牆壁上的光之妖怪，窺視位於水晶球深處的妖怪們。

火炎洞窟：被封印在燃燒洞穴內的炎之妖怪們，鮮紅的熊熊火焰正在亂舞，帶你體驗火焰與妖怪的世界。

風雪洞窟：被冰雪封住的洞窟，是萬物冰冷結凍的世界。小心！只要你一接近，妖怪就會捲起激烈的風雪來嚇你喔！

妖怪大集合：百鬼夜行！還有更多意想不到的新奇妖怪在此集結！一同搭上兼具震撼與可愛的「妖怪汽車」盡情擺拍吧！

鬼太郎神社：會場限定看展求籤詩，獨家詩籤供你參拜收藏。（需另外收費）

妖怪百貨店：逛展覽之餘當然也可購買到周邊商品，妖怪百貨店集結日本最新授權進口商品及展覽獨家限定商品，不論是眼球老爹、鬼太郎、貓娘、臭鼠男、木綿布等，以各種生活用品、造型小物亮相，應有盡有，小心選擇困難症發作！

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妖怪100物語特展

日期：2022年12月31日-2023年4月5日（1月21休館）

時間：10am-6pm

地點：華山1914文創園區西1、西2館

票價：NT$390（HK$103）