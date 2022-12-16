【百萬同居計劃】練美娟拍掌摑戲硬食零投訴　黃德斌為救簡慕華遭淋紅油

▲ 德斌為救簡慕華而被淋得背面全是紅油

ViuTV劇《百萬同居計劃》下周迎來結局篇，更將於周六（12月24日) 平安夜晚9時半播大結局。

《百萬同居計劃》在下周二（12月20日） 播出的第11集講大宅眾人全員出動到郊外行山，期間遇上前來追債的「大聖爺」李建邦（Suzuki），柳應廷 ．（Jer）、練美娟（娟姐）要捱打，而黃德斌、陳子豐亦慘被淋紅油。

▲ 簡慕華與被淋紅油的德斌合照。

娟姐超專業

雖然劇情驚險，但戲外演員們相處融洽，鏡頭外都有講有笑，所以不時被劇組溫馨提示要安靜，以免打擾附近居民。



為求效果逼真，Jer及娟姐都不介意被真打，其中Jer被Suzuki攻擊重要部位的一幕，Jer笑言真的有打中，不過他就鬼馬回應：「好彩我練咗硬氣功，我反而驚佢 (Suzuki) 隻腳痛啊！」

至於被掌摑的娟姐亦非常專業，透露之前另一拍攝曾試過借位但最終穿幫，所以寧願被真打，「快快脆」完成所需鏡頭。

▲ 娟姐慘被掌摑。

德斌被淋紅油



而德斌為救簡慕華（Rachel）而被淋得背面全是紅油，Rachel、娟姐等女演員大讚德斌好勇，停機後更一起拍照留念，娟姐笑言德斌成了「打卡熱點」。

談到遭淋紅油的感受，德斌就表示「濕濕碎」，又謂：「之前都有拍過呢啲戲份，嗰次仲係冇得擋，今次都已經好好有件外套擋住。」

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