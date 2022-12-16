【家庭慘案】18歲仔購新手機沉迷睇AV　躁爸刀斬斷兒手致永久傷殘

▲ 印度一名18歲男沉迷用手機睇AV，被父親刀斬斷手。

印度一名18歲男子新買了一部智能電話，機不離手沉迷睇AV，其父多次發現勸阻，可是兒子懶理，更與父多次起爭執，職業是屠夫的爸爸有次怒氣之下，竟用刀斬兒子的手，致其右手9成永久傷殘。父親之後自首，涉謀殺未遂被捕。

18歲男睇AV上癮

據印度媒體報道，當地老城區 Pahadishareef 有名45歲男子Mohammad Qayyum Qureshi 向警方自首，涉斬斷18歲兒子Mohammad Khalid Qureshi的手。

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事件起因是在電視營運商工作的18歲Khalid為自己購買了一部智能手機，他逐漸沉迷睇色情片，多次用手機睇AV被爸爸發現，爸爸多次警告兒子並限制他用手機，可是Khalid沒有理會，繼續沉迷睇色情影片及電影，更因而與父親發生了幾次激烈的爭執。

屠夫爸斬斷兒子手

有一個星期日，父子起爭執，Qayyum 試圖搶走Khalid的手機，但反被咬傷，而兒子衝出家門表示再也不回家，當晚Khalid深夜回到家中，當時家人已經上床睡覺。星期一早上，爸爸怒氣未消，父子又因為同一個問題吵架，職業是屠父的爸爸，一怒之下用屠刀斬斷了兒子的右手。

其他家人聽到Khalid的尖叫聲趕來發現慘劇，立即將Khalid送往一間私家醫院接受治療，然而醫生說他的手已經斷了90%，恢復的希望渺茫，永久傷殘，而不幸中的大幸是沒有性命危險，情況穩定。

爸爸自首涉謀殺

Qayyum事後自己前往警局自首，警官P Lakshmikanth Reddy 指出，已依印度刑法第307條有關謀殺未遂拘留他。此外，據警方稱，Qayyum育有四孩，包括兩名兒子，而Khalid是長子。

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責任編輯︰王明芳