【奧地利移民】楊英偉續居奧地利3年開心攞車牌　讚養車輕鬆物價僅香港1/3

▲ 楊英偉一家四口移居奧地利2年後，近日再獲續居3年，並成功取得當地車牌。

在TVB長壽處境劇《真情》飾演林木川的楊英偉，2年前決定帶同92歲的爸爸，一家四口移居中歐國家奧地利，日前楊英偉友人分享了他的近照，並指他再取得3年居留咭，離「永久居留」邁進一大步。楊英偉同日更在奧地利取得駕駛執照，大讚當地養車好輕鬆。

最新影片推介︰

「綠葉王」楊英偉一家四口已在維也納定居2年，日前他的朋友霍先生在facebook發文分享，指楊英偉不但會在當地續居3年，同日更取得奧地利駕駛執照，相片中可見楊英偉與妻兒到移民局打手指模，辦理延長居留手續。

如無意外，楊先生將會取得3年居留咭，離「永久居留」又邁進一大步⋯⋯同日收到交通部發出奧地利駕駛執照，以後在歐盟可以自由開車出入⋯⋯ #開心日子過得特別快

▲ 楊英偉一家感謝友人的幫忙，助他安居奧地利。（facebook圖片）

相中又見到楊英偉開心晒出證件，辦妥手續後，一家三口與友人到餐廳食飯慶祝，個個笑容滿面，可見他們在當地生活愉快。楊英偉亦有留言感謝朋友和網民問候，並透露兒子已經長得和他差不多高。

楊英偉其後亦有回覆傳媒解釋，只要在當地住滿2年便可取得3年居留證，之後再取永久居留。而辦理車牌手續也很簡單，只需齊備住址證明、醫生紙、香港車牌等文件，再到運輸署入紙排期，3個月內會批出車牌。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

沽出日出康城單位賺逾500萬

他取得當地車牌後，即花約20萬港元購入一部商旅車，並大讚在維也納養車輕鬆，只花300歐元（近2,500港元）就可泊足2年車，即大概只需百多港元一個月，的確好抵。最近他開始與家人享受自駕遊，還到鄰近國家匈牙利旅遊。

由於奧地利的母語是德文，故移民前，楊英偉一家在港先學一年德文，離港前售出2、3個物業，包括以1,100萬元沽出日出康城首都一個4房單位，勁賺538.2萬元。他有留下部分物業繼續收租，用作奧地利生活費。當時他透露過會在當地買樓，買古堡都沒有問題。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

1萬月租150年樓齡1,300呎單位

楊英偉大讚奧地利衣食住行皆價廉物美，物價僅香港三分一至二分一，現時一家四口以月租約一萬港元租住150年樓齡的1,300呎大單位。他指當地樓宇保養得很好，完全看不出已有過百年樓齡。

楊英偉積極融入當地生活，與太太仍有繼續上堂學德文，方便去街市超市買餸與人溝通，他讚揚當地人很友善，連老父也很快適應新生活。至於原本在將軍澳一所中學讀書的兒子楊子諾，現時在維也納一間私立學校讀書，同學來自五湖四海，每月學費約1,600港元。楊英偉曾表示，兒子不需要背誦，從未試過讀書這麼開心。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳