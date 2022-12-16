【死而復生】遺體修復師初入行目睹遺體「突垂直坐起」　同行前輩揭驚悚真相

▲ 遺體修復師嚇見遺體「突垂直坐起」。

不少人對於殯葬業均感到相當忌諱。年僅23歲的女遺體修復師便於電視節目上講述工作點滴，更透露入行不到一個月時，就遇過遺體「突然坐起來」的場面；又指入行將近7年，已經習慣於工作時與死者們聊天。

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年僅23歲的遺體修復師「小隻」在節目《小姐不熙娣》分享指，媽媽和外公早逝，加上中學時曾看過一套相當感人的電影「送行者：禮儀師的樂章」，因此自16歲便膽粗粗入行，卻想不到未幾便目擊遺體「突然坐起來」的場面。她指當時仍只是新人的自己，需要為遺體清潔及整理，但僅僅是「換個乾淨的水回來」的短時間，就看到原本躺著的遺體「垂直坐起」，雖然眼睛還是閉著，令她即時忍不住尖叫起來。

事後法醫解釋是自然反應，同行前輩則向她表示，該遺體是非自然死亡，可能靈魂還不知道自己走了，故「想起身看看」。她後來用熱水為遺體熱敷，待軟化後才讓亡者「躺回去」，不過，她亦強調工作多年，其實驚嚇事件真的不多。她又透露現時已成「老手」的自己已培養了與遺體聊天的習慣，例如見到較年輕的往生者時，會告訴對方不用怕，自己會為她打扮得漂漂亮亮見親人。

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責任編輯：羅嘉欣