【政總暴動】涉政總外參與暴動　3男女暴動罪成判囚2年半至5年 

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有市民於2019年9月發起「全球反極權遊行」，多人涉於政府總部外一帶參與暴動被捕，當中2男1女經審訊後被裁定暴動罪成，今（16日）於區域法院判監2年半至5年。法官判刑時指，是次暴動人多勢眾，並投擲不少汽油彈，屬有組織性及策劃性，又指是次政總暴動是理大及中大暴動外，另1宗嚴重的暴亂事件。

3名被告為何家洛（28歲）、黃韻思（女，38歲）及何普光（26歲），3人同被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶參與暴動，早前經審訊後被裁定罪成。

何家洛代表律師今於庭上表示已遭辭退，法官向何指「全香港市民幫你找數」，為何要辭去法援律師？何指，純粹是情感上的抗拒，又指早前已著家人協助辭去律師，但未能成功，反問「你以為監獄入面資訊真係好流通？」。

法官表示何今才於庭上辭去代表律師的行為不負責任，亦對其代表律師不公，但明言判刑不會因何的立場有所改變，判刑是基於早前的證據及求情。

法官判刑時指，本案可說是社會悲劇，不單止對被告，亦對他們的家人造成徹徹底底的傷痛，又指是次政總暴動是理大及中大暴動外，另1宗嚴重的暴亂事件。

法官指，從各被告的求情中看不到慷慨的政治豪情，或熱血煽情的政府立場。法官又指，是次暴動人多勢眾，並投擲不少汽油彈，屬有組織性及策劃性。法官指本案加刑因素包括在國慶前兩天發生，挑戰國家權威，以及數百暴徒具裝備，有計劃及組織地作出暴行。

法官又指，若何家洛對時事漠不關心，為何會身處在暴動中心地方，又指何並非因學歷低下而產生錯誤理解，何根本是參與非法集結及暴亂的一員，遭被捕絕非誤會，遂判監4年半。

法官續指，黃曾指當時到現場參與田野錄音，惟2019年下旬均有大大小小的暴動，黃不可能不知，而且黃作為女性，亦沒有必要將自己身陷險境。法官又指，黃在聽到玻璃爆裂聲時，而是風聲欲來，但其創作靈感亦未被打破，實屬自欺欺人，遂判監2年半，並希望黃有所覺醒。

法官又指，何普光與何家洛均拒絕提供資料予感化官，情況罕見，即使積犯亦甚少這樣做，可見2人成見甚深，深受外界資訊影響。法官又指，何普光被捕時曾反抗，亦屬重裝備示威者，有理由相信他積極參與暴動，遂判監5年。

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記者：梁錦麟