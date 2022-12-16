【罕見病例】43歲男陰莖3年内神秘增長5.5cm　驚揭下體長硬角患罕見病

▲ 43歲男子陰莖3年内神秘增長5.5cm，驚揭下體長硬角患罕見病。

不少男性執著於下體大小，不過有人卻因下體變大飽受困擾。一名43歲男子下體在3年内增長5.5cm，但增長的部分並非陰莖，而是陰莖頂端竟長出「硬角」，且切除後仍會再長，令男子非常不適。

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綜合媒體報道，内地一名43歲男子自2019年起，發現自己陰莖頂端長出一粒米大小、黃褐色、質地偏硬的腫塊。起初就醫認為是腫瘤，進行了切除手術。結果該腫瘤在術後又再長出，且從原本只有米粒的大小，在3年間慢慢增大，最後變成長5.5cm、寬3cm的「角」。硬角從皮膚突出，由包皮下方延伸至尿道上方，底部粗糙但頂部表面光滑。

病例全球罕見

隨著異物增大，男子感到下體疼痛，愈發不適，最後再到醫院進行手術。這次，醫生將硬角基部周圍15mm組織一併切除，男子在術後恢復良好，「硬角」也沒有再長出。負責病例的中國山西醫科大學第二醫院泌尿科醫生將此病例刊登在《亞洲外科雜誌》，表示此病例是30年來，全球僅6宗陰莖長「角」的病例。其中有一半均來自中國，另有印度、西班牙、美國各一宗。

下體「角蛋白」累積而成

負責醫生指出，男子下體的硬角與性病無關，相信是由形成頭髮、皮膚及指甲的必要成分「角蛋白」累積而成。若包皮過長、下體曾受傷，例如在割包皮手術後1年內，術後創傷有可能會促使角蛋白生成，導致陰莖長角。另外，衛生不良、病毒感染、惡性或癌前病變等因素，都有機會令陰莖上出現不明腫塊。

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責任編輯：羅嘉欣