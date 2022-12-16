【娛圈情侶】廖子妤與盧鎮業甜蜜放閃　雙方已見家長坦言未有結婚打算

▲ 廖子妤、盧鎮業（小野）放閃！

現年32歲的廖子妤（Fish）自奪得第40屆香港電影金像獎「最佳女配角」後，近日又有好消息！向來少談感情事的Fish早前現身活動時，透露自己與圈內男朋友交往，也已互相「見家長」。

當大家還在好奇Fish的另一半是誰時，Fish就在社交平台上「自爆」，上載與「小野」盧鎮業一同Staycation的合照，或許她是受節日臨近的開心氣氛所影響，變得大方「放閃」？

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Fish與小野放閃

日前，Fish在社交平台分享自己到酒店Staycation的感受，帖文中首三張相片是Fish的單人照、美食照，而第四張相片就是她與小野的合照，Fish靠向小野、二人同樣手執熊公仔，十分甜蜜！

曾與Fish份屬同門的蔡穎恩（Evelyn）搞笑留言：「我找不到太陽眼鏡」，網民也有留言送上祝福，「閃瞎了」、「支持原地結婚」、「好襯呀」。

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二人曾合作

與Fish同屬演員的小野現年36歲，曾參演電影《叔‧叔》、《花椒之味》、《曖昧不明關係研究學會》等，與Fish可謂志趣相投！在2020年，他更曾憑《叔‧叔》獲提名香港電影金像獎最佳男配角。

另外，小野也參演過ViuTV劇集《IT狗》，於《仇老爺爺》客串。

小野也曾執導過歌曲MV、廣告，他早前為馮允謙（Jay Fung）執導《Take A Breath》MV，當時已找來女友Fish擔任女主角。

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未有結婚想法

有指Fish與小野拍拖是圈中公開的事，Fish上載甜蜜合照過後接受傳媒訪問，她表示：「從來都冇諗住公開或者收埋。都是正正常常地工作，普普通通地拍拖。」Fish早前指她與小野相處開心、暫時未有結婚想法。

Fish曾與於《IT狗》演阿Lou的周祉君交往3年，更已發展至同居關係，直至2019年，Fish宣傳劇集《地產仔》時指自己已與周祉君分開了一段時間，分手的原因是她需要個人空間。

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