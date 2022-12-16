【學歷認證】19間大專院校推學歷證書認證平台　簡化核實程序打擊偽造證書

▲ ACVP可儲存學生的學術資歷，包括畢業證書、成績報告 ，以及學歷證明書。

科技和網絡發展迅速，由升學到就業，越來越多採用網上遞交申請，由19間大專院校和機構成立的大學聯合電腦中心採用區塊鏈技術成功開發並推出跨院校學歷證書認證平台，參與的院校可以將畢業生的學歷證明數碼化，上載至平台，學生日後在求職或求學時，可以透過平台將電子學歷證明分享予相關人士，簡化核實學生的學歷證明程序，同時有助打擊偽造證書。

大學聯合電腦中心於2019年開始構思The Academic Certificate Verification Platform （ACVP），由驗證、開發、裝備設置、測試以至安全監控上，獲參與院校通力合作，令到平台可以在今學年推出。院校可自行制定推行時間表。

ACVP可儲存學生的學術資歷，包括畢業證書、成績報告 ，以及學歷證明書，網絡保安上採用了分散式帳本、智能合约、加密算法等區塊鏈技術，以保障私隱及資訊安全。所有上載予ACVP的學生學術資歷，均由參與的院校自行上載，學生在升學或就業時，透過平台分享的電子學歷證明，均獲應用ACVP的所屬大學認可的。

參與的院校會按各自的時間表為其畢業生安排使用ACVP服務，首批受惠的學生主要是2022年的畢業生，個別院校更將服務推及至2021年的畢業生，學生可自行決定是否使用ACVP管理個人學歷。雖然ACVP會儲存畢業生所屬的參與院校上載的電子學歷證明，但院校或僱主需經學生授權後，始能在平台上核實或獲取其學歷認證。

大學聯合電腦中心相信將來可透過ACVP制訂一個安全可靠的資料交換機制，為同學、院校及企業開發更多不同服務。長遠目標是將來或可在平台進行學分轉移及於取錄學生時作資訊交換。

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記者：黃穎津