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【超市大搜查】12款潤膚露大比拼　Curél奪冠保濕溫和不黏膩

食用安全 15:24 2022/12/16

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

12款潤膚露大比拼，Curél奪冠保濕溫和不黏膩。

入冬天氣寒冷，除了注重面部保濕，身體皮膚保養同樣重要。日本雜誌《LDK the Beauty》最近評測12款潤膚露，比較其保濕力、成分和使用感，當中包括Curél、The Body Shop、Biore U The Body等多個大家熟悉的品牌。

最新影片推介：

《LDK the Beauty》搜羅了市面12款潤膚露，請來專家和測試者針對3大方面進行評分。

1.保濕力

由30至40歲、乾性肌膚的測試者將手臂浸泡在恆溫熱水中5分鐘，然後在濕潤的皮膚上塗抹相同分量的乳液，比較塗抹前後3小時的皮膚含水量。

2.成分

由專家檢查潤膚乳的成分，如含有保濕、防止肌膚粗糙等成分會加分，含有對皮膚刺激的成分則扣分。

3.使用感

實際使用潤膚乳後，就黏膩感、延展性、香味等進行評分。

點擊下圖看完整測試結果和評分：

    點擊圖片放大
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    +9

在本次測試中，有3款潤膚露獲評為A級，當中「Curél In-Shower Moisture Barrier Cream」更被推薦為「Best Buy」之選。《LDK the Beauty》指出，該款潤膚露不含香料，成分溫和，保濕力強且不黏膩，敏感肌膚都可以使用。

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責任編輯：羅嘉欣

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