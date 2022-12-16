【原生家庭】陳宇琛老婆自揭成長經歷身心受虐　讚奶奶如親媽：上帝派到我生命的天使

▲ 就快生得！

石修兒子陳宇琛（Sam）同前有線主播林佑蔚（Camille）兩人結婚5年，早前宣布造人成功，今年六月宣布造人成功陀B女，而預產期在12月，Camille在懷孕期間經常保持運動，如果肥胎唔肥人，早前更與老公陳宇琛拍攝孕照，一臉幸福！

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不過日前Camille就突然發文講原生家庭，成長經歷令他一點都不開心，她指自己出生喺一個身心受虐嘅家庭，家庭成員有自戀和邊緣性人格障礙，所以她選擇斷絕來往，Camille感慨地說：「這些『虐待』是沒有明顯的傷疤。你很容易會認為一切不正常都是正常的，如果有甚麼不對勁，那就是你的問題，這令人難以置信的孤獨感和頭腦混亂。所以保持精神和身體強壯不只為了『看起來不錯』，而是為了敘述事實。這是我寫給我女兒、老公、上帝以及所有在我的旅程中與我同行的人的情書。如果你正在經歷我所經歷的，無論是否懷孕，男人，女人，任何人 - 你都會被看到，你被聽到，你被愛。」Sam都即時留言撐太太，表示同阿女都會以Camille為榮！

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Camille其實有透露過原生家庭的不愉快經歷，她分別有一對比她大13歲及12歲嘅哥哥姐姐，父母在關係最差的時候，她出生了，她似是為了修補這個家庭而生，Camille表示她盡一切努力令她愛的人快樂，犧牲自己幸福、夢想同健康，甚至幫家人償還債務等等，而一切都被視為理所當然。

幸好她嫁入陳家後，獲得夫家上下的愛，與奶奶更相處融洽，視對方如自己媽媽，她曾經貼上與奶奶的合照：「媽媽是上帝派到我生命中的天使，她使我對生活和人的頑固觀點變得謙卑。因為她和爸爸都很低調，所以人們不知道她把每個家庭成員放在自己之前。人們不知道成為一位深受喜愛的名人的另一半和是多麼困難。 Sam吸引我的第一件事就是他對他媽媽的評價如此之高。我們非常非常愛你。你不僅內在和外在都很美，而且還超捧的！」而石修及太太都好錫這個新抱，曾經說過等呢個「女」入門等到頸都長！

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責任編輯︰王明芳