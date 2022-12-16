【無恥丈夫】難忍婚後14年不斷出軌　人妻要求離婚老公竟索援交費用

▲ 無恥老公出軌之餘，更向妻子索取援交費用。

夫妻要維持一段美好婚姻，需要靠雙方的努力。然而，有人妻卻在交往結婚20多年來，屢次捉到老公偷食，惟多年來提出離婚都遭拒絕，直至最近老公終首肯，但竟厚臉皮要求人妻支付援交費用，令人妻感到氣憤不已。

有台灣人妻近日在facebook群組「靠北婚姻—社團討論區」發文，她表示，與丈夫拍拖7年、結婚14年，口裡說愛她、不能沒有她，然而她卻一次又一次看到丈夫在不同離婚、單身社團裡，假裝離婚單身，以各種曖昧說話約一夜情對象。

人妻又指控丈夫在她生孩子坐月期間失聯，被奶奶迫到要自殘，他也置之不理；甚至辯說那一次的不倫行為都是誤會，他辯稱自己雖花錢援交，但只有單純聊天，沒有肉體關係。

表面上你不煙不酒，是個老實人，實際上賭錢找女人沒停過，請問我對你還能有甚「性趣」。

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丈夫要求支付援交費

而且，人妻要一面處理父親失智問題，一邊處理丈夫的金錢糾紛和不斷出軌，多年來她數度要求離婚都遭拒絕，丈夫更反控是人妻無法滿足他的性生活需求，他才會出軌，然而人妻卻爆出丈夫陽痿的問題，

請問你已經到了吃藥才會硬的狀態，我是要怎麼去應付你。

近日，丈夫終於答應離婚，人妻坦言只希望可以順利完成手續，還她自由。沒想到，丈夫竟然問，在未離婚前如果有需求，能否支付他援交的費用。人妻嬲爆表示，相處了20多年，讓她看明白，人性的自私和不要臉可以到甚麼狀態。

希望未來的我會愈來愈好，也會坦然去和孩子說明白，讓彼此都好吧！

不少網民都紛紛留言，恭喜人妻離開人渣，「對自己好最重要」、「不要抱怨了！這一切都會在你離開他之後開始變好」。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳